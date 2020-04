El dólar para la fuga de divisas superó los $ 100 Nacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por Se recalienta el mercado cambiario en medio de la cuarentena.

BUENOS AIRES, 14 (NA) .- El dólar negociado en operaciones bursátiles para fugar divisas rompió ayer por primera vez la barrera de los $ 100, mientras el billete con recargo del 30% cotizó a $87,66, con un aumento de 47 centavos respecto del miércoles previo a Semana Santa.

En un clima de mayor incertidumbre por la pandemia del coronavirus, pero también presionado por el inminente intento de renegociación de deuda, el dólar "Contado con Liquidación" (CCL) se disparó a $102,73, con un fuerte aumento del 8,5% respecto del miércoles, con lo que la brecha con el oficial superó el 57%.

Se trata del tipo de cambio al que se opera la compra-venta de acciones o títulos de deuda que pueden ser luego negociados en el exterior para dolarizar carteras y así fugar divisas.

Por su parte, el dólar MEP también operó con un avance del 6,2%, a $100,24. A través de esta modalidad se pueden comprar dólares en el mercado de valores, al adquirir un bono emitido en pesos y concretar su posterior venta en moneda extranjera.

"Habría que buscar en el derrumbe de las tasas uno de los motivos principales de la suba del dólar libre. El desarme de las Leliqs hizo caer la tasa de plazos fijos, hoy con suerte se puede obtener 20% cuando la inflación será el doble. No es raro que quien tenga pesos se dolarice", sostuvo el analista financiero Christian Buteler.

La suba de este tipo de cambio se dio en una jornada negativa para los mercados del mundo, en paralelo con la incertidumbre existente en torno a la renegociación de la deuda externa argentina.

El Gobierno presentaría este miércoles una oferta formal de negociación a los acreedores internacionales que tienen en sus manos bonos emitidos bajo legislación de Nueva York, a los que hasta el momento les viene cumpliendo los pagos de vencimientos usando reservas.

En el mercado mayorista también ascendía el tipo de cambio y el Banco Central lo convalidaba colocando su postura de venta en 65,38 pesos, veintidós centavos arriba de la registrada el miércoles pasado.

El volumen operado apenas superó los US$ 195 millones, el más bajo registrado en el mes y, según fuentes privadas, la autoridad monetaria habría adquirido poco más de US$ 32 millones.