Automotrices negocian con SMATA rebajas salariales que llegan al 75% Nacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por ANTE LA PARÁLISIS PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Las automotrices y el gremio de mecánicos SMATA negocian rebajas salariales que llegan al 75% sobre el sueldo bruto de abril para operarios de planta, en medio de la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus, que agravó la situación de un sector que ya venía en descenso.

Las negociaciones se llevarán a cabo esta semana, en forma virtual, con la mediación del Ministerio de Trabajo.

El jefe del SMATA, Ricardo Pignanelli, estimó este lunes que los salarios de los trabajadores del sector podrían sufrir una reducción del 10% promedio en sueldos netos o de bolsillo, a partir de abril y mientras dure la cuarentena que mantiene paralizada la actividad.

Pignanelli confirmó que esta semana empezarán las conversaciones con representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que enrola a terminales que operan en la Argentina.

El dirigente sindical explicó que, por lo general, cuando el sector pacta licenciamientos, lo hace "con un 70% u 80% del sueldo bruto, por lo que la caída puede ser de un 10% del salario neto (de bolsillo)".

Fuentes empresariales ubican el recorte salarial más cerca del 75% para abril, y con perspectivas de incrementarse si el aislamiento obligatorio continúa en mayo.

El sindicalista dijo que hasta el momento el Gobierno exceptuó de la cuarentena a los talleres mecánicos, y ahora las fábricas están armado protocolos para el día en que haya que arrancar, para trasladar al personal y trabajar en un turno.

No obstante, Pignanelli aclaró que para la actividad todo dependerá de cuándo se levante la cuarentena.

"Los sueldos de marzo se arreglaron casi en un 90%, de acuerdo al decreto presidencial. Lo que tenemos que hacer esta semana es tratar de arreglar los de abril. Calculamos que vamos a tener que comenzar a conversar", dijo.

Pignanelli estimó que eso "cubre la economía de la gente. Eso es lo que tenemos que intentar hacer", en declaraciones a radio Futurock, y dijo que al menos hasta el momento no se han registrado despidos.

Pignanelli admitió que "en peligro está todo" por la cuarentena, pero consideró "recontra acertada" la decisión del presidente Alberto Fernández de parar la actividad para aplanar la curva de contagios de COVID-19.

"El presidente priorizó la vida. Si priorizaba la economía las secuelas iban a ser mayores", coincidió el sindicalista, y coincidió en que con esta pandemia "va a cambiar el mundo", porque "no se trata sólo de una crisis económica, sino sanitaria".