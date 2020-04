CGT advierte que aportes a obras sociales cayó 70% Nacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- La cúpula de la CGT evalúa pedir al Gobierno flexibilizar más la cuarentena a partir del 26 de abril próximo, con medidas especiales de protección sanitaria, para evitar un colapso del sistema de obras sociales en medio de la inactividad económica, ya que se produjo una caída del 70% en los aportes.

Así lo indicaron directivos de la central obrera consultados hoy por la agencia NA, los cuales advirtieron sobre un deterioro de la cadena de pagos y aportes cada vez más amplio, por lo cual solicitaron una reunión de urgencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Según datos de los gremios, "el pago de aportes patronales de las obras sociales cayó 70%", y ya no hay margen para sostener el sistema de salud de los trabajadores.

En muchos sindicatos alertan que ya no pueden pagar prestaciones y se dilata el cumplimiento con los proveedores, porque "las empresas hicieron casi caer el pago de aportes patronales", indicaron fuentes sindicales. Por falta de recursos muchos gremios que asisten con bolsones de comida, barbijos y lavandina a sus afiliados que no tienen ingresos por la inactividad productiva, advierten que ese sistema de ayuda no se puede sostener por mucho tiempo.

Solo en el conurbano hay más de 600 empresas denunciadas ante el Ministerio de Trabajo, porque no pagan salarios, según la central obrera.