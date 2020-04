Sanders apoya a Biden para competir con Trump Internacionales 14 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El senador Bernie Sanders anunció ayer su apoyo a la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden para competir por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump en las elecciones programadas para noviembre.

Sanders es el último en sumarse al apoyo a Biden de los ex contendientes de la carrera por convertirse en el candidato a la presidencia del Partido Demócrata, una semana después de que diera por suspendida su campaña. "Hoy le pido a todos los estadounidenses, a cada uno de los demócratas, cada independiente, a muchos republicanos, que se unan a esta campaña para apoyar tu candidatura, que yo respaldo", anunció Sanders en una retransmisión junto a Biden.

Sanders, que se define como socialista, explicó que lo hace para asegurarse una victoria contra quien dice es "el presidente más peligroso en la historia moderna" de los Estados Unidos, en alusión a Trump.

Pese a que reconoció que Biden y él tenían sus diferencias, señaló: "Te necesitamos en la Casa Blanca. Haré todo lo que pueda para hacer que eso pase, Joe". El senador también dijo que sus equipos de trabajo y miembros de su campaña se involucrarían en el propósito de llevar a Biden a la presidencia.

El ex vicepresidente de Barack Obama, por su parte, subrayó la importancia del respaldo de Sanders. "Te voy a necesitar, no solo para ganar la campaña, también para gobernar". Sanders había comenzado bien la carrera por la candidatura demócrata ganando las primarias celebradas en dos de los primeros cuatro estados: New Hampshire y Nevada.

De hecho, en Nevada su victoria puso de manifiesto su capacidad para atraer el voto latino, un grupo que en las presidenciales de este año constituye por primera vez la minoría étnica y racial más numerosa de Estados Unidos.

Sin embargo, a partir de las votaciones del Súper Martes, el 5 de marzo, comenzó a ceder terreno rápidamente ante la candidatura de Biden.

Finalmente la semana pasada, Sanders confirmó su decisión de suspender su campaña dado que tenía unos 300 delegados menos que Biden, una cifra casi imposible de remontar.