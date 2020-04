Sin cambios en el aislamiento, Perotti advierte que cortará la luz a empresas que no cumplan Locales 13 de abril de 2020 Redacción Por "El aislamiento sigue siendo una obligación", afirmó el gobernador, Omar Perotti, en la conferencia de prensa en la que se actualiza el reporte epidemiológico diario que brinda la provincia. Aseguró que a las empresas que no cumplan con el protocolo establecido por la provincia se les interrumpirá el suministro eléctrico; y quienes sean aprehendidos por incumplir el aislamiento contarán con un antecedente negativo para ingresar a la administración pública o gestionar una visa.

FOTO SCS PEROTTI. El Gobernador mantiene las condiciones de aislamiento sin flexibilización.

El gobernador Omar Perotti afirmó anoche que “el aislamiento no es una solicitud, sigue siendo una obligación” al referirse a la continuidad de la cuarentena en todo el país definida por el presidente Alberto Fernández. “Queremos que cada uno de ustedes con su conducta asuma el compromiso de cuidarnos de la mejor manera”, agregó.

Durante la presentación del reporte epidemiológico diario que brinda el gobierno de la provincia de Santa Fe, el primer mandatario sostuvo que “mañana (por hoy) vamos a seguir con el aislamiento como ha planteado el Presidente de la Nación hasta el 26 de abril con algunas actividades identificadas como esenciales, que se han sumado a las que continúan con excepción”.

Y detalló que en el territorio provincial santafesino “estas actividades tendrán que presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. En esa declaración jurada estarán estableciendo qué medidas han tomado tanto de aislamiento como de salubridad y capacitación de sus trabajadores, acorde a los Protocolos de Seguridad e Higiene establecidos por los ministerios de Salud, Producción, Ciencia y Tecnología y de Trabajo de la provincia", detalló, y agregó: "Pero esencialmente queremos que sepan que deben tomar la fiebre al ingreso de cada uno de los trabajadores y que estos deberán también presentar una declaración jurada de su estado de salud, donde harán constatar (entre otros aspectos) que no han tenido episodios de fiebre, ni ellos ni sus familias ni ninguno de sus cohabitantes”.

Además, Perotti afirmó que tanto las delegaciones del ministerio de Trabajo, como cada uno de los municipios y comunas de la provincia podrán llevar adelante las verificaciones. “Se van a hacer los controles con los municipios y comunas que han sido habilitados para ayudarnos en esa tarea. Si alguien ha habilitado su establecimiento sin haber presentado la declaración jurada, vamos proceder a interrumpir el suministro eléctrico del establecimiento que esté funcionando sin autorización”. Y agregó: “Esto lo hacemos porque esa actividad, sin autorización y sin resguardo de los protocolos sanitarios, puede estar generando alguna acción de transmisión (COVID-19)".

En otro orden, Perotti remarcó las aprehensiones que las distintas fuerzas de seguridad llevan a cabo a diario en toda la provincia. Y aseguró: “Seguiremos firmes con los controles porque lamentablemente llevamos más de 12.748 aprehensiones en toda la provincia, y solo en el día de hoy casi 600 detenidos. Vamos a seguir siendo exhaustivos. No es una simple anotación, va a generar inconvenientes" y en este sentido aseguró " hemos establecido que será un impedimento para en un futuro ingresar a un lugar en la administración pública. Aquel que no cumple con el aislamiento tendrá consecuencias y desde el Estado esta es una de las medidas que podemos tomar”.

Seguidamente, el gobernador destacó la colaboración y la labor de los intendentes, presidentes comunales y los comités departamentales. Y señaló que “ya se han establecido en la mayoría de los lugares cuáles serán los Centros de Aislamiento donde vamos a cuidar a aquellas personas que han dado positivo pero no tienen que ir a un hospital”.

Asimismo, remarcó una nueva entrega de respiradores de parte del gobierno nacional. “Esto nos posibilita haber incrementado más del 25 por ciento de nuestra capacidad publica desde el inicio de las acciones”. “La vida de los santafesinos, el cuidado de su salud y el cuidado de la economía nos interesa, pero en ese orden”, advirtió el gobernador.

“Queremos cuidar los resultados que hasta aquí venimos obteniendo. No hemos ganado nada todavía, todavía no hemos enfrentado los momentos más duros. Esto requiere del compromiso de cada uno, que continuemos con el aislamiento social, preventivo y obligatorio siguiendo las indicaciones que el presidente ha definido y que cada uno de los gobernadores respaldamos” subrayó el Gobernador en un enfático discurso con el que busca evitar que la gente se relaje en el cumplimiento de las medidas.

Por último, Perotti reiteró su pedido a toda la población que respete el aislamiento. “Queremos que cada uno de ustedes con su conducta asuma el compromiso de cuidarnos de la mejor manera. Respetar el aislamiento y la mejor vacuna la conocemos: es la conducta de cada uno, el agua y el jabón, el distanciamiento y el mate lo compartiremos en otro momento Sigamos por este camino”, finalizó.