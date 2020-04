Un día más en el "ghetto" Locales 13 de abril de 2020 Por Gonzalo Rodriguez LA "CUARENTENA" EN LA GRAN CIUDAD

FOTO G.RODRIGUEZ SUPERMERCADO. 6 cuadras para poder ingresar al local a realizar las compras. Un reflejo de los cuidados que implementan las empresas.

(Especial desde Buenos Aires). - Los argentinos, y los habitantes de cientos de países, desandamos las horas. La humanidad unidad como nunca, librando una lucha sin cuartel, en la que se mezclan deseos, preocupaciones, dolores, indignaciones, dudas existenciales, entre otras yerbas. Obviamente no faltan ni el descreimiento hacia las instituciones ni las miserias conocidas.

En esta Buenos Aires siempre candente ya nos acostumbramos al silencio. Las ocasionales sirenas rompen con la monotonía y cada ómnibus que pasa por la Av. Pueyrredón puede enumerarse. Al menos en esta porción de la capital se sale sólo para comprar comida y el escenario prácticamente no cambia. Salvo algunos días puntuales en el que el movimiento fue mayor, no distinguimos un viernes santo de un martes cualquiera.

Se ven cada vez más barbijos y mucha gente circula con guantes, además del uso del alcohol en gel o líquido sanitizante, ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. De cualquier manera cada local comercial acepta personas según los metros cuadrados que disponga y toda salida se realiza con el respeto de la distancia permitida. Recordemos que aquí en Recoleta fue donde comenzó a verse este maldito virus en el país. Nadie desea ser noticia.

Las innovaciones están a cargo del sector gastronómico. Antes de caer fulminados, los emprendedores buscan torcer el destino y desarrollan al máximo sus posibilidades digitales. Es por eso que en los negocios del barrio los letreros rezan “hacé tu pedido on line, lo llevamos a tu casa”, además de consignar cada aplicación de delivery a la que están adheridos. Para hacer llegar sus propuestas se utilizan hasta los grupos de whatsapp de padres del colegio. Y es entendible.



UNA NUEVA VIDA

El artículo de hoy nace en la búsqueda de paciencia. Mientras hacíamos las 6 cuadras de cola para entrar al supermercado de calle French escribíamos a nuestro Secretario de Redacción: “cómo están todos?”. Como un guiño del destino, Pedro, haciendo las veces de “corresponsal en Rafaela”, se encontraba en el mismo trámite, aunque con una diferencia sustancial: fueron 10 minutos de espera sobre la hermosa Av. Guillermo Lehmann, traducidos a casi una cuadra con la prudencial “distancia social”.

Metros más, metros menos, la realidad nos impacta más allá del sitio que habitemos y nos obliga a “buscarle la vuelta”, a “atarlo con alambre”, a “redoblar esfuerzos” y a todos los lugares comunes que esta nación pueda tener. La incertidumbre por los puestos de trabajo, propios y ajenos, crece a medida que se extiende la “cuarentena”, que finalmente va a ser tal y no solamente un término para definir el aislamiento.

Es por eso que se intenta frotar la lámpara y buscamos las maneras posibles de producir a distancia. Ya hemos entablado todo tipo de comunicación, nos hemos reunido, hemos proyectado y hasta hemos organizado capacitaciones, cada uno en el rubro que le corresponde, tratando que este parate no sea un tsunami que nos arrolle. En algunos casos, sabemos que el esfuerzo es estéril, pero al menos sirve para canalizar energías positivas. Las sensaciones son tan intensas que hasta extrañamos estar al borde del estrés.



LA AGENDA

No queda otra que seguir aggiornándose. Entonces, a lo que nos toca: trabajo on line sin diferenciar el fin de semana largo, lunes reunión de 6to grado, martes por la tarde capacitación para clientes y por la noche concierto de Ismael Serrano, miércoles reunión de 2do grado. Todo a través de esta pantalla y mirando el redondel que se sitúa en la parte superior. Más que nunca, poniendo la cara.

Ya perdimos la cuenta de los días en que las paredes del departamento y los balcones vecinos como todo paisaje. Y no nos acordamos cuánto hace que no pisamos la amada Rafaela. La tristeza le está ganando a la nostalgia y la lista de cosas que vamos a hacer y de afectos que vamos a visitar se engrosa a cada hora.

Mientras tanto, seguimos aprovechando para estar en familia, más que siempre. Hoy disfrutaremos con Huevos de Pascua y en días celebraremos el segundo cumpleaños en el encierro: luego de la “fiesta de 15” de Agustina, se vienen los 7 de Federico, el más pequeño, festejos a los que se suma Joaquín por supuesto.

Aquí, entonces, lo más importante de este período olvidable: la familia. Porque como dijo un amigo hace unos días, “estando sanos nos podemos reinventar”.