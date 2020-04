Caída de un 5,2% en la economía de Argentina Nacionales 13 de abril de 2020 Redacción Por ESTIMACION DEL BANCO MUNDIAL

FOTO ARCHIVO BANCO MUNDIAL. La entidad financiera tiene su sede central en Washington.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La economía argentina caerá 5,2% este año como consecuencia del impacto negativo de la pandemia de coronavirus, sus propias dificultades y otros factores que afectan a América Latina, según una nueva proyección difundida ayer por el Banco Mundial.

Además, estimó que el país crecerá 2,2% en 2021 y 2,3% en 2022, es decir, la posible recuperación en los próximos dos años no alcanzará a compensar la caída que sufriría en el actual.

La Argentina será la segunda economía latinoamericana más afectada por la pandemia, detrás de México (-6%), según el reporte.

El informe se conoció días antes de que se realice en forma virtual la Asamblea de Primavera del Banco Mundial y del FMI.

El organismo anunció, además, que en los próximos 15 meses entregará 160.000 millones de dólares a Latinoamérica y el Caribe para paliar el duro impacto del Covid-19 entre la población más vulnerable de la región.

En la última semana de marzo, el Banco Mundial había otorgado un préstamo de US$ 300 millones a la Argentina para reforzar la Asignación Universal Por Hijo ante el avance de la pandemia.

Y a principios de abril desembolsó otros 35 millones para la lucha contra el Covid-19.

El organismo alertó que la pandemia demandará políticas públicas para "apoyar a los más vulnerables, evitar una crisis financiera y proteger los puestos de trabajo".

Para Brasil, el segundo destino de las exportaciones de la Argentina, estimó también una fuerte caída, del 5%, en el Producto Bruto de 2020.

La primera economía de América Latina se recuperaría apenas 1,5% en 2021 y 2,3% en 2022, una performance aún peor que la prevista para la Argentina.

El Banco Mundial sostuvo en su informe que con el fin de "ayudar a los más vulnerables a sobrellevar la pérdida de ingresos derivada del aislamiento social, los actuales programas de protección y asistencia social deberán ser ampliados rápidamente, así como también su cobertura".

Advierte que en los últimos 12 meses hubo una serie de convulsiones que impactaron sobre el crecimiento: primero las tensiones sociales regionales, luego el colapso de los precios internacionales del petróleo y ahora la fenomenal crisis del coronavirus.

El Banco Mundial prevé que el PBI de América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela, porque no carece de cifras confiables) caiga 4,6% en 2020, mientras que para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6%.

El reporte pronostica que por la crisis del coronavirus la demanda de China -el destino exportador clave de la Argentina- y los países del G7 decaiga abruptamente, impactando a los exportadores de materias primas en América del Sur.