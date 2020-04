Carta abierta a los sunchalenses Región 13 de abril de 2020 Redacción Por SUNCHALES

FOTO ARCHIVO// ANDREA OCHAT./ La concejal sunchalense es autora del escrito que se reproduce en esta página.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La concejal Andrea Ochat elaboró una carta abierta a los habitantes de esta ciudad cuyo texto reproducimos seguidamente.

Me permito escribir estas líneas después de un día agitado. Donde pudimos dar varias respuestas, donde escuchamos y trabajamos codo a codo con muchos vecinos que nos llaman y nos cuentan su situación, sus problemas y necesidades.

Me permito escribir estas líneas en medio de una situación sin precedentes. Pero al mismo tiempo donde muchísimos entendimos la necesidad de cuidar al otro. Donde muchísimos aplaudimos el compromiso y la entrega de quienes siguen adelante, defendiendo la camiseta de la vida colectiva. Y la importancia de sostener al otro.

Y porque lo he visto, lo he sentido, lo he palpado y lo he vivido, me permito nuevamente este orgullo de mi Sunchales. Porque es lo que veo en mi ciudad, el compromiso de muchísimos jóvenes, empleados, voluntarios, empresas e instituciones . Ello hace que nos parezca normal lo que no lo es en muchos lugares. Por el contrario…

Me permito escribir estas líneas un tanto cansada, pero con fuerza y compromiso. Por esa voluntaria que me decía: “esto lo hago por mi abuela, que está en su casa, sola y tiene mucho miedo. Pero lo hago también por todos los adultos mayores”. El miedo a veces nos paraliza, y por eso tenemos que estar.

Por eso me permito escribir estas líneas, más allá del cansancio y de las horas. Por esa llamada desesperada solicitando una mano y también por ese que, a sabiendas de todo lo que ocurre, hace caso omiso a las advertencias y circula …”porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer”.

Me permito escribir estas líneas porque estoy segura que de ésta, saldremos distintos, más fuertes, más unidos. Por esos abrazos, esas miradas -sin pantalla de por medio- con quienes queremos pero están lejos y nos sostienen. Por esas caminatas y charlas en la calle, por esos encuentros fortuitos, no programados…por todo esto, por nuestros hijos, nuestros padres, abuelos, hermanos, vecinos, amigos, compañeros de la escuela, del trabajo…

Todo esto nos permitirá salir con mayores fortalezas, más organizados, menos enemigos. Valorando quizá lo que hasta ayer no valoramos. Sabiendo que muchas veces nos hacemos un mundo donde el mundo no existe, sólo en nuestra cabeza.

Sabiendo que salimos con el otro. El que está al lado. Porque nos aislamos pero para volvernos a encontrar. Y ese encuentro, estoy segura, va a ser distinto. Porque entendimos que salimos juntos. Por eso saldremos distintos.

Me permito escribir estas líneas. Porque me siento agradecida. Orgullosa de una Sunchales unida que vuelve a escribir sabiamente y una vez más, una de las páginas más fuertes de su historia.



Andrea Ochat