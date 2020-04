Desde hoy "Barbijo sí" Región 13 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente informe se hizo saber que el Municipio y el Comité Médico del Plan Salud Sunchales Covid-19 recomiendan utilizar barbijos caseros fuera de casa.

La disposición rige a partir de hoy, lunes 13 de abril, e indica fuera de tu casa "Barbijo sí". Toda persona que no sea profesional de la salud debe usar los barbijos caseros o “tapabocas”. Es una medida preventiva que, junto a las ya conocidas (distancia mínima de 1 metro entre personas, toser en el codo, higienización constante de manos, no tocarse ojos, nariz, boca), podrá ayudar a combatir la pandemia de Coronavirus.

La Municipalidad remarca que la pandemia COVID-19 cambió nuestra forma de vida, nuestros hábitos y costumbres, nuestras rutinas. En las últimas semanas, te pedimos sacrificio, compromiso, responsabilidad y paciencia, te repetimos hasta el cansancio: “quedate en casa”, porque estamos convencidos que es la forma de cuidarte y de cuidarnos.

De a poco, se reanudan actividades y eso trae más circulación en las calles, a pesar de ello seguimos pidiéndote que te quedes en tu casa y que sólo salgas a hacer compras indispensables. Pero para esto te volvemos a pedir un favor, ahora, cada vez que salgas de tu casa, te decimos: “Barbijo Sí”.

Barbijo sí, porque es una barrera real para disminuir la carga viral.. para contrarrestar esas micro gotas casi invisibles que se despliegan al hablar, al toser y que son capaces de contagiar. Barbijo sí, porque países que aplicaron esta medida son los que hoy tienen menor porcentaje de contagio y mortalidad. Barbijo sí, porque el CONICET y el Gobierno de la Nación nos recomiendan usarlo. Barbijo sí, porque te proteges y nos proteges a todos.

A partir del lunes 13 de abril: Yo te protejo a Vos y Vos me protegés a mí, fuera de tu casa "Barbijo sí". Todo el equipo de la Municipalidad de Sunchales y el comité médico del Plan de Salud Sunchales COVID-19, estamos convencidos que es una medida preventiva que, junto a las ya conocidas (distancia mínima de 1 metro entre personas, toser en el codo, higienización constante de manos, no tocarse ojos, nariz, boca), podrá ayudar a que continuemos combatiendo el Coronavirus.