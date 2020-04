Miedo - Miedo - Miedo Sociales 13 de abril de 2020 Por Antonio Fassi Leer mas ...

Cuántas veces, durante el período de vigilia consciente, atraviesa raudamente nuestro firmamento mental esa árida sensación vigilante que perturba, alarma y trastorna, lo que, si dejamos que se instale en la memoria, desembocará en lo que entendemos como miedo, el cual puede echarnos a perder algún proyecto interesante que teníamos en mención, dado que este "señor miedo" paraliza y rebaja todo lo que significa entusiasmo, firmeza, temple, reemplazándolo por dudas, vacilaciones, incertidumbre; lisa y llanamente, el fracaso de la idea que en principio llevábamos en mente, cuando todo nos inclinaba a dar a luz positivamente el hecho en si.

En nuestro idioma (según la sabiduría de nuestros eruditos lingüísticos), la palabra miedo significa "sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario".

Quienes ya lograron a esta altura del escrito, y aún continúan en la heroica tarea de persistir con la misma, apreciarán que la faceta miedosa que señalamos preferentemente, es la que dejamos que intervenga y transtorne nuestro mundo interno, que es el que debemos controlar. Pero a veces nos domina, quizás por indolencia, holgazanería, irresolución y ¡cuidado!, también por cobardía o comodidad, a sabiendas que en ese caso sin vuelta de hoja, somos responsables directos del negativismo de nuestro proyecto.

Pero como cada idea que instalamos en nuestro interno mental tiene la aprobación personal y exclusiva del peregrino caminante de la Tierra, también tiene el poder de "pegarle una patada al miedo" y suplantarlo por coraje, valor, tenacidad y sin miedo, concretar el protagonismo inicial favorable. Usted tal vez se preguntará: ¿será tan fácil poder manejar la mente y dominar el miedo? No hace falta ser ni sabio ni druida para percibir que la tarea es ardua y difícil, pero vale la pena intentarlo.

Ya lo decía Sócrates (470-399 AC). Sabio griego cuando lanzó a la posteridad su célebre conócete a ti mismo y conocerás el mundo, brillante manera de mirar hacia adentro y direccionar el miedo transformándolo en reflexiones positivas y concretas, que nos ayudarán a vivir mejor. ¡No tenga miedo! Razone en positivo... ¡sin miedo! El mundo está lleno de miedosos. No sea uno de ellos.

Y cuando este intruso totalmente negativo quiera llenar su mente de escoria, plántese sobre sus extremidades inferiores, (y si no se acalambra) aniquile el mal presagio en la ¡nada!