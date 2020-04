De la codicia a la solidaridad Deportes 13 de abril de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO WEB EN EUROPA. / Las ligas top tendrán pérdidas millonarias por la pandemia del coronavirus.

Pocas veces han quedado a prueba contrastes tan marcados en la vida de las personas, como en estos tiempos. En la elite del deporte mundial, esas conductas maniqueístas, son más visibles que en otras, por la alta exposición mediática de los referentes de cada disciplina, es probable entonces que esa sea la única diferencia que separa a las celebridades del resto, que también padecen las mismas debilidades pero en lo inadvertido de sus tareas cotidianas.

Según los rankings que con frecuencia ordenan a los deportistas por sus ingresos, más que por sus cualidades (generalmente los salarios son 1/3 de sus declaraciones patrimoniales, ya que el resto, se acumula por el impacto marketinero), pone en la cima a futbolistas, tenistas, boxeadores y los jugadores de básquetbol de la NBA, entre otras disciplinas.

En un mundo que sublima tales logros y los proyecta como verdaderos modelos, a la gran mayoría, esas publicaciones lejos de incomodarlos los envanecen y en muchos casos las fortunas que acumulan terminan de perfilar las potentes imágenes del éxito como un beneficio residual.

Hace poco un árbitro FIFA me confesó, sin dar nombres claro está, que uno de los malos hábitos de los jugadores profesionales en los momentos más frenéticos del juego son las apelaciones a la montaña de plata que cada uno tiene en sus cuentas, versus otros, presuntamente no tan agraciados billeteras para adentro como una miserable expresión de menoscabo.

“Te compro y te pongo a jugar en el patio de mi casa”, dicen testigos de una picante discusión que así la cerró Darío Benedetto con el Pulpo González, hace un par de años en un clásico entre Boca y Racing.

Estas y otras “ingeniosas” expresiones, según el testimonio de este juez, son frecuentes y hasta consideradas, parte de los protagonistas como pintorescas e inofensivas por aquello de lo que pasa en la cancha queda en la cancha, los códigos que le llaman y que casi todos han naturalizado al extremo de la justificación, son moneda corriente.

Hasta que un día, aparece un bichito que a fuerza de muerte y miseria desnuda el sistema (este y otros), te confina en un aislamiento sin antecedentes en la historia de la humanidad y activa todo un mecanismo complejo pero efectivo que nos propone darle el lugar adecuado al costado más sensible y solidario que toda esa codicia obturaba.

Esta contingencia llena de conjeturas las horas y las redes; cada uno expresa sensaciones y conocimientos, toda una construcción virtuosa desde mi punto de vista que debería dejarnos en buen puerto, por lo tanto, la moraleja de este acontecimiento de época debería ayudarnos a reacomodar la pirámide de prioridades y el mundo del deporte como ningún otro tan expuesto tiene el deber de mostrar ese costado evolutivo, desterrando la exaltación a las frivolidades y cierta tendencia al voyerismo.



DE RECORTES Y MODERACIONES

Así parece que será el fútbol y los convenios con los jugadores en los próximos tiempos. No hay margen para pararse de manos y mucho menos, un contexto aprobatorio.

Un informe sobre la geométrica expansión de los ingresos de los protagonistas de este juego, paraliza:

Entre 2009 y 2018, año con los últimos datos disponibles de la UEFA, los ingresos en el conjunto del fútbol europeo crecieron un 80%, hasta los 21.100 millones. En ese mismo porcentaje lo hicieron los costes salariales, pasando de 7.500 millones a casi 13.500. El gasto en traspasos lo ha hecho en mayor medida, un 173%, de 1.668 millones a 4.555. Sumados sueldos y fichajes, estos representaban en 2018 el 85,5% de los ingresos totales, por el 78% de 2009. Las medidas de control económico han mejorado la solvencia, pero el alza de beneficios no ha sido tan exponencial.

Si no se acaba la temporada con normalidad, ya sea jugando a puerta cerrada, pero sobre todo si no se juega, no habrá otra que reducir los gastos. Y donde está el dinero es en los salarios de los jugadores, por lo que tendrán que conseguir algún tipo de acuerdo. Es obvio, en este marco, que la mayoría de los clubes van a ver reducidos sus ingresos y van a tener que apretarse el cinturón para afrontar con garantías este periodo de dificultades.

Un efecto inmediato se verá en la próxima ventana de fichajes. La crisis del Covid-19 anticipa una contracción en el inflacionario mercado de transferencias, que ha convertido en normales las operaciones de cientos de millones, y también en los sueldos. Pase lo que pase habrá un impacto en la confianza. Los clubes serán más precavidos al haberse visto en una situación de vértigo, por lo que es de esperar un mercado a la baja. El impacto a corto plazo es inevitable y si este escenario, ya está instalado en la mesa de decisiones de las grandes franquicias europeas, río abajo, las cosas no demoraran en impactar.

En las últimas temporadas los convenios firmados por los directivos de los principales clubes de ligas como la mejicana, la brasileña y también la de nuestro país, han trepado al filo de lo disparatado, sin embargo, esa carrera alocada siguió su ritmo para encontrarse hoy, en un atajo insalvable.

No hay mal que por bien no venga, dice el viejo adagio, el tema es que esta reforma, necesitó un disparador tan impiadoso como esta Pandemia, para que el sentido común, recupere su lugar.