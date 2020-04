“Fue un partido muy importante para todos, se había vivido una tensión grande en la semana” Deportes 13 de abril de 2020 Redacción Por Stéfano Brundo, mientras pasa el confinamiento en su casa, recordó el último encuentro jugado por la "Crema", ya hace un mes, ante All Boys, con victoria por 3 a 2. El defensor habló de cómo viene sobrellevando la cuarentena, dicho partido y las posibilidades que se manejan en cuanto al torneo de la PN.

La propagación del coronavirus, que afecta a todo el mundo, obligó a muchos países –su mayoría-, incluso el nuestro, a decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, lógicamente, suspender así la práctica de los diferentes deportes, entre ellos el fútbol. Es por eso que la mayoría de los jugadores regresaron a sus respectivos hogares en sus provincias para estar con su familia, pero sin dejar de entrenarse y mantenerse en forma para cuando todo esto vuelva a la normalidad.

Stéfano Brundo, defensor de Atlético de Rafaela, habló con radio ADN y diario La Opinión, desde la casa de su madre, donde se encuentra pasando la cuarentena.

“Es un contexto difícil para poder realizar entrenamientos que sean oportunos o más bien específicos para nuestra profesión, la mayoría no disponemos de espacios útiles grandes, verdes donde se realizan habitualmente los entrenamientos, tenemos que ser creativos e ingeniarse como se puede”, señaló Brundo en relación a una realidad que viven la mayoría de los futbolistas en estos tiempos de pandemia. En lo particular, apuntó. “Yo por suerte tengo una bicicleta fija que me permite hacer la parte aeróbica y tengo un patio, no muy grande, que me permite entrenar al aire libre. Obviamente que los ejercicios no son los debidos pero se hace lo que se puede y siempre tratando de hacer lo más posible aplicado al fútbol”.



-Son tiempos difíciles, ¿cómo la venís llevando?

-No es todo tan malo en este parate, en este aislamiento preventivo, a mí por suerte me tocó estar casi un mes con mi mamá que no la veía hace un montón de tiempo, y a falta de fútbol que es nuestra vocación, nuestro trabajo, se puede suplir con otras cosas como por ejemplo la familia. No hay que lamentarse y aprovechar las oportunidades que nos da cada contexto, sin dudas que es un momento para reencontrarse con la familia y estar más apegados aún.



-Extrañando los entrenamientos, los partidos, el jugar al fútbol…

-Sin dudas que no es fácil cuando venís en plena competencia y de repente, sin aviso, te dicen que no tenés que entrenar más, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo sin tocar una pelota, es mucho, cuando volvamos lo vamos a tener que hacer de a poco y progresivamente, es difícil, es lo que más nos gusta hacer y no lo podemos hacer. Tenemos que apelar a la creatividad y poner las energías en otras cosas, es muy difícil.



-Y de la última presentación, que era un partido vital para ustedes, ya pasó un mes. ¿De la importancia que tenía ese encuentro, de lo importante que fueron los tres puntos hoy se puede hablar?

-Increíblemente ya pasó un mes. Fue un partido muy importante para nosotros, se había vivido una tensión muy grande esa semana, sabíamos que estábamos obligados a ganar porque veníamos de un partido de resultados no tan buenos (1-5 vs Gimnasia de Mendoza y de cuatro sin ganar) y también ya se manejaba la posibilidad que se pudiera frenar el fútbol, no teníamos idea por cuanto tiempo, de hecho hoy no sabemos cuándo se podría retomar el torneo. La victoria nos trajo un alivio y también para pasar este tiempo, uno no puede hablar de cosas que no sucedieron pero sería muy diferente esta espera y receso con un resultado adverso aquella noche, iba a tener consecuencias graves para nosotros, para el grupo y gracias a Dios pudimos terminar con una mejor cara.



-Y aquella noche, en lo personal, muy especial. Volviste a jugar, convertiste y enfrentaste al club en el cual iniciaste tu carrera.

-Me tocó la posibilidad de volver a jugar contra All Boys, un partido especial para mí, un partido importantísimo para el equipo, siempre es lindo ayudar desde adentro, conlleva una responsabilidad muy grande jugar ese tipo de partidos cuando no venís teniendo continuidad pero por suerte lo pudimos ganar, obtener el resultado que queríamos. En lo personal pude volver al gol que hacía mucho no convertía. Fue una situación muy linda, se vivió con mucha tensión el partido, se notó cierto nerviosismo en el PT; necesitábamos el apoyo de la gente, no estoy de acuerdo que eso nos haya dado tranquilidad, todo lo contrario, no nos dio tranquilidad no saber que teníamos el apoyo de nuestra gente que siempre es importantísimo para afrontar los partidos de local. Atlético tuvo grandes localías y grandes campañas en Rafaela. Me tocó realizar la ley del ex, todo gracias a mis compañeros, yo solo la tuve que empujar después del esfuerzo que habían hecho todos, es un deporte colectivo y cada granito de arena que aporta cada jugador sirve solamente para el colectivo.



-Por el momento nada oficial pero ya se manejan algunas alternativas en cuanto al torneo. ¿Qué opinión tenés al respecto?

-No sabemos qué pasará, estamos expectantes y cerca de posiciones de privilegio, esperemos que se pueda terminar el campeonato. Creo que sería irresponsable decir lo que se debería hacer, estamos ante una situación de crisis sanitaria, no sabemos qué puede pasar día a día, cada noche vemos el parte de enfermos, lamentablemente el parte de fallecidos también, siempre estamos expectantes que no se vaya a mayores y haya un pico. A mí me encantaría que el torneo se pueda terminar tal cual son las reglas del mismo, sería lo más justo para todos. Pero sin dudas que esto dependerá de lo que vaya pasando con el país, como se vaya presentando este virus en nuestra sociedad, esperemos que sea lo más leve posible, lo que significaría que se pudiera terminar el torneo como se debe terminar. Los ascensos directos me parece que no serían lo más justo, pero ante la imposibilidad de poder terminar el torneo y no quede otra manera, sería dentro de lo menos justo, lo más coherente. Me gusta la idea de los reducidos, sería un final de torneo frenético, muy apasionante, y estaría bien si tuviéramos pocas semanas y se tuviera que terminar. Todo dependerá de cómo sea el contexto social de esta enfermedad, de cómo impacte en el país.



-Y habrá que ir adaptándose a nuevas medidas, por ejemplo jugar sin público, por lo menos se habla de eso en cuanto a las expectativas del regreso del fútbol para los próximos meses…

-El fútbol, sobre todo en este país, es una pasión tan grande, tan arraigada a nuestra cultura que va a ser muy difícil cambiarlo. No creo que una enfermedad pueda cambiar una pasión que tenemos en este país de más de cien años, ojala espero que no, el virus en algún momento va a pasar como pasó en pandemias anteriores, no creo que el fútbol cambie demasiado, es un deporte hermoso y en esta sociedad lo vivimos con una pasión muy grande, que es lo que nos caracteriza.