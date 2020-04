Esperan al sucesor de Madelón Deportes 13 de abril de 2020 Redacción Por UNION DE SANTA FE

El presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, aseguró que se encuentra a la espera de un entrenador "que se libera en dos meses" para definir al sucesor de Leonardo Madelón, quien renunció previo al arranque de la Copa de la Superliga.

"Estamos viendo carpetas de técnicos pero sin saber cuándo se llega a un reinicio. Hay un técnico que se libera en dos meses y estamos esperando, por esa situación nos demoramos", señaló Spahn.

En diálogo con la radio santafesina LT10, el presidente del "Tatengue" explicó que la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus hace que no puedan proyectar a futuro, incluso sobre el armado de un plantel "más ofensivo".

"Tenemos jugadores que se les termina el contrato en julio. Nosotros perdimos la conducción técnica de Madelón, pensamos que para ver la continuidad de algunos jugadores tenemos que tener el cuerpo técnico. Respecto de eso, hay un par que están con ganas de salir y hay posibilidades. Tenemos que ver si tenemos material para plantear equipos más ofensivos, ante eso quedamos paralizados", afirmó.

En ese sentido, Spahn indicó que le pidieron a los técnicos que están en evaluación para asumir el cargo que realicen "una evaluación" del plantel.

"Pedimos a los técnicos que hagan una evaluación dentro de sus posibilidades de qué jugadores quieren que sigan y quiénes no, para tener un perfil en común. Lo hacemos con responsabilidad, no sin apuro. Tenemos medianamente un orden, el grupo A y el grupo B. Nosotros trabajamos con respeto y precaución para no crear falsas expectativas. Sabemos cómo es nuestro proyecto y el tiempo juega a favor. Cuando se diga que en 15 días vuelve el fútbol, aligeraremos el paso", señaló, haciendo referencia a los candidatos a calzarse el buzo que dejó Madelón.