Olimpo denunció a uno de sus jugadores

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El club Olimpo de Bahía Blanca, que milita en el torneo Federal A, denunció en las últimas horas a Fabricio Lenci, jugador de su plantel profesional, por haber abandonado la cuarentena en la ciudad "sin avisarle a nadie", en medio de la pandemia por el coronavirus. Así lo afirmó Alfredo Dagna, vicepresidente de la institución, quien explicó que se le envió una carta documento al futbolista, ya que ni siquiera dio aviso al entrenador Alejandro "Cachorro" Abaurre.

"Cuando arrancó este tema del coronavirus decidimos que era mejor que todos los integrantes del plantel se quedaran en Bahía, entrenándose con un plan de trabajo especial", sostuvo Dagna, en declaraciones al diario bahiense "La Nueva Provincia". Lenci, delantero de 36 años, abandonó Bahía Blanca para ir a San Nicolás por "cuestiones familiares", que se relacionarían con una enfermedad de su madre.

El jugador, que pasó por Argentinos Juniors, Los Andes y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros clubes, se defendió al afirmar que cumple con las rutinas que le indicó el preparador físico mediante videollamada. "Tuve que responder esa carta que me mandaron. Estoy viendo qué responder el lunes. Si todo sale bien y no empeora, vuelvo. Pero si no cumplen lo de mi carta, soy jugador libre", amenazó Lenci, en declaraciones al sitio "Doble Amarilla".