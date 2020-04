"No sabemos si hablamos de 4 o 6 meses, o saber si en el año se va a poder jugar" Deportes 13 de abril de 2020 Redacción Por Como dirigente referente a nivel local y provincial del básquetbol, Luis Silvano analizó la coyuntura generada en este deporte debido a la pandemia del coronavirus, ocasionando muchas complicaciones por lo deportivo y económico, aunque resaltando la importancia de solucionar el tema sanitario.

FOTO ARCHIVO COMPENETRADO./ Silvano hizo hincapié en la importancia de que los padres que puedan, sigan pagando las cuotas deportivas. INCOGNITA./ La Liga Provincial se suspendió antes de los play offs.

(D.G.). - El básquetbol es uno de los tantos deportes que están inmersos en la incertidumbre de cómo podrán retomar sus competencias. Con el alargamiento de la cuarentena hasta, por ahora, el 26 de abril, se profundizaron las dudas en cuanto a la parte deportiva, mientras la prioridad sigue siendo la solución de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Dialogamos con Luis Silvano, presidente de la Asociación Rafaelina y vicepresidente de la Federación Santafesina, quien nos brindó un panorama dentro del contexto que se afronta en la actualidad.

"Estamos constantemente hablando con los dos grupos de Consejo Directivo que me toca participar, tanto el de Federación como en la Asociación. En los dos casos tengo la posibilidad de tener a todos los clubes y Asociaciones dentro del Consejo, entonces es mas o menos lo mismo cuando hablamos. Los plazos siguen tan inciertos como hace 20 días. Se va a dar una diagramación de torneos, obviamente, pero no podemos avanzar mucho en qué tipo de diagramación porque no tenemos definido cuándo se va a volver a jugar. Ahora lo que más nos preocupa es el tema sanitario", expresó en la introducción del tema.

Posteriormente mencionó que "una vez que la Provincia, la Nación o Municipio, los tres estamentos, clarifiquen esa situación se verá cuál es el proceder cada uno de los clubes. Hoy, tres de ellos (9 de Julio, Atlético y Ben Hur) están con albergues para recibir a pacientes de menor complicación, como centros de aislamiento. Siempre hablando en supuestos, estarán ocupados entre 60 y 90 días, eso ya nos da una pauta para pensar en qué momento del año se podría volver a jugar".

En cuanto a la visión a nivel provincial, expuso que "es similar, lo que más nos preocupa es lo de la Copa Santa Fe de primera siempre hablando de preocupaciones deportivas. Es una incertidumbre saber cuándo vamos a poder arrancar los play offs, a partir de que tengamos una certeza del gobierno, vamos a diagramar en cuanto a tiempo para estar jugándolos".

Asimismo, el dirigente se refirió a la parte Federativa. "Iba a arrancar el último fin de semana de marzo, eso está todo suspendido. Cuando tengamos las decisiones de levantamiento de la cuarentena analizaremos los pasos a seguir. Hoy ponerse a pensar en eso no es lógico, porque no sabemos si hablamos de cuatro o seis meses para jugar, o saber si en el año se va a poder jugar".

Sobre el modo de ir paliando la crisis, destacó que "lo que hemos hablado con las Asociaciones es priorizar la base. La palabra la tienen los clubes que son los que mas complicados están por una cuestión de costos. Una vez que realicemos las evaluaciones luego se planificarán los torneos a lo largo del año".

Una noticia alentadora llegó en los últimos días con lo informado por Matías Lammens, a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. "Es algo que se estuvo trabajando en Federación con Claudia Giaccone, secretaria de Deportes de la provincia. Que llegó a buen puerto con la decisión del Gobierno Nacional de tomar a los clubes con el mismo criterio de las Pymes, con el mismo régimen. O sea los subsidios no son distintos a los que se otorga a las empresas, aportando un porcentaje del sueldo mínimo para los empleados que tengan en relación de dependencia cada club. Luego, por otro lado, existe la posibilidad de acceso a los 10.000 pesos para los monotributistas, pero que ya es individual por cada persona". De todos modos, aclaró que "en el caso del basquet y en muchos deportes tiene una falencia. Hay relaciones no directas que dificultan ingresar en este régimen, es lo que mas preocupa con muchos profesores en varios clubes".



EL COMPROMISO DE LOS PADRES

Sobre lo apuntado en el párrafo anterior, Silvano hizo hincapié en que los ingresos para los clubes por pago de cuotas en lo posible no se vean tan perjudicados.

"Confiamos en la buena predisposición y compromiso de parte de los padres que estén en circunstancias de poder hacerlo, obviamente hoy muchos padres que no están trabajando, pero hay otros que sí o que sin hacerlo siguen cobrando su sueldo. De tener el compromiso de pagar la cuota deportiva mas allá que no se esté dando la actividad como corresponde, creo que es una buena forma de solidarizarse con los profesores, porque como viene la mano al no estar en relación de dependencia y al tener muchos un sueldo paralelo que puede ser el de profesor de educación física, no hay forma de encuadrarlo en los subsidios que otorga el gobierno. Por eso el compromiso que se le pide a los padres de seguir pagando la cuota deportiva, que va a las subcomisiones, además de la social, que se siga pagando en la medida de lo posible".

Silvano informó que la ARB hizo su aporte para tratar de aliviar a las instituciones afiliadas, con la "reducción de la cuota afiliatoria de los clubes a la Asociación, que se retrotrajo al costo del año pasado. Que tampoco implica que va a ser el costo definitivo de la cuota durante todo el año, está condicionada a los torneos que se jueguen a nivel provincial".