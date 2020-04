Boxeo: "Maravilla" volverá en Madrid Deportes 13 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SERGIO MARTINEZ

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El argentino Sergio "Maravilla" Martínez ratificó ayer que retornará al boxeo profesional aunque "todavía no se sabe la fecha ni el rival", luego de posponer su regreso, previsto para el 6 de junio próximo, debido a la pandemia del coronavirus.

"Voy a volver a pelear, todavía no se sabe la fecha ni el rival pero el combate será en Madrid", afirmó el ex campeón del mundo de peso mediano. Y destacó que "las mejores cosas que se pueden encontrar en el boxeo" son "el equilibrio y la seguridad que provoca". "Es una cuestión de temple y fortalecimiento, en mi caso no lo pude encontrar en otros deportes y en otros ámbitos de la vida", agregó en diálogo con Radio FM 94.7.

Tras su último combate, en el que cayó con el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en 2014 por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto –perdió los títulos mediados del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring–, Martínez comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace dos años. Además, se recuperó de problemas en la rodilla izquierda para agrandar su extensa trayectoria, que incluye 51 victorias –28 por nocaut–, tres derrotas –dos por KO– y dos empates.

En cuanto a la situación que se vive a nivel mundial por la propagación del nuevo coronavirus, el púgil de 45 años, nacido en el partido bonaerense de Quilmes, expresó: "Parece que tenemos que sufrir un golpe como este para parar la pelota y no vivir a mil por hora". En la misma línea, continuó: "Es una lástima que ahora nos demos cuenta de la importancia de estar unidos y de encontrar algo positivo en esto negativo".

Respecto a su actualidad, "Maravilla" manifestó: "En la cuarentena planifico bien los días, tengo muchas cosas para hacer y estoy ocupado constantemente, eso es muy bueno". "Uno no se puede quedar parado, el mundo sigue girando. Esto va a quedar atrás y nosotros tendremos que seguir moviéndonos, ahí está el progreso", sostuvo el boxeador.