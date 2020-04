Stirling Moss: murió el gran rival del argentino Juan Manuel Fangio Deportes 13 de abril de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Obviamente, por una cuestión generacional, no tuve oportunidad de verlo correr, pero sin duda fue uno de los más grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1, aunque no haya podido ganar un campeonato.

El británico Stirling Moss, fallecido ayer en Londres, la misma ciudad que lo vio nacer hace 90 años, fue identificado como "el campeón sin corona", en buena medida, por haber sido contemporáneo de Juan Manuel Fangio.

Moss logró cuatro subcampeonatos, tres de ellos escoltando al piloto argentino, en una época en la que el "Chueco" sumaba títulos con todas las marcas que condujo.

Se podría decir que el enorme talento del inglés se vio en parte opacado por la excepcional campaña del balcarceño en la primera mitad de los años 60.

Pero al margen de la rivalidad que se daba en la pista entre los dos mejores de una época dorada, hubo un respeto mutuo y una amistad que perduró en el tiempo, aún luego del retiro de Fangio, que puso fin a su campaña en la temporada 1958.

Stirling, que era 18 años menos que Juan, siempre lo consideró su maestro al argentino, quien a su vez destacó en todo momento, que el británico era su mejor discípulo.



GRAN CAMPAÑA

Moss, nacido el 17 de septiembre de 1929 en la capital del Reino Unido, fue el piloto que logró adjudicarse más Grandes Premios entre los que no pudieron festejar un título.

Se impuso en nada menos que 16 competencias de Fórmula 1, categoría en la que debutó en el Gran Premio de Suiza en el año 1951 y se retiró en el Gran Premio de Estados Unidos en la temporada 1961.

Su primera carrera la disputó con un auto del HW Motors y en su despedida estuvo al mando de un Lotus de la escudería RR Walker Racing.

Fue subcampeón durante cuatro años seguidos (1955, 1956, 1957 y 1958), en tanto que luego fue tercero en el mundial en tres ocasiones consecutivas (1959, 1960 y 1961).

Sus 16 victorias se resumen en el siguiente informe:

Año 1955: Gran Premio de Gran Bretaña, en Aintree.

Año 1956: Gran Premio de Monza y Gran Premio de Italia, ambas en Monza.

Año 1957: Gran Premio de Gran Bretaña, en Aintree; Gran Premio de Pescara, en Pescara y Gran Premio de Italia, en Monza.

Año 1958: Gran Premio de Argentina, en Buenos Aires; Gran Premio de Holanda, en Zandvoort; Gran Premio de Portugal, en Boavista y Gran Premio de Marruecos, en Ain-Diab.

Año 1959: Gran Premio de Portugal, en Monsato y Gran Premio de Italia, en Monza.

Año 1960: Gran Premio de Italia, en Monza y Gran Premio de Estados Unidos, en Riverside.

Año 1961: Gran Premio de Italia, en Monza y Gran Premio de Alemania, en Nürburgring.