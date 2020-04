Esta semana podrían consultar a los clubes Deportes 13 de abril de 2020 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO EXPECTATIVA./ Ben Hur, uno de los equipos de la Liga Rafaelina en el torneo.

Conociendo que el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus se extenderá hasta el 26 de abril, es posible que esta semana empiecen a mencionarse más alternativas para la culminación de los torneos del fútbol argentino.

En ese contexto, el Regional Amateur es el que, en principio, podría dilatar un poco más los plazos en comparación a los de categorías superiores, donde por fixture ya es prácticamente imposible terminar de acuerdo a lo previsto, no sólo al 30 de junio, sino inclusive un poco más allá.

Cabe recordar que los últimos partidos se disputaron el 15 de marzo, correspondientes a la primera fecha de la segunda etapa. Ese día, en cuanto a la zona 2 de la Región Litoral Sur donde están los tres equipos de la Liga Rafaelina que se inscribieron en el certamen, Ben Hur se impuso 3 a 0 a Atlético San Jorge y Brown de San Vicente derrotó por 2 a 1 a 9 de Julio, en ambos casos con triunfos locales.

Atendiendo a que, una vez que se autorice la vuelta a los entrenamientos, los planteles tendrán un determinado período para volver a tomar ritmo de competencia (entre dos y tres semanas como mínimo), es incierto aventurar plazos. Por ello, hace unas semanas surgieron distintas alternativas que el Consejo Federal tomaría en cuenta, pero en líneas generales hay cierta coincidencia en que primero sondeará la opinión de los 98 clubes que siguen en carrera. Un dato no menor es que, seguramente, la decisión cuando se vuelva a jugar, es hacerlo sin público y ello motivaría un importante déficit que en un torneo amateur los clubes no están dispuestos a afrontar.

Por ende, habrá que esperar si esta semana llega el llamado del Consejo Federal a los presidentes de los clubes, o las Ligas para que transmitan el mensaje, consultando sobre la idea de seguir o disputando o no, el actual campeonato.

Las alternativas que trascendieron desde el CF son las siguientes: - Comenzar un nuevo e independiente torneo con estos 98 clubes a mediados de Agosto/Septiembre finalizando en Diciembre donde se entreguen 4 ascensos al Federal A, o en el peor de los casos:

- Darle plaza fija de manera única y excepcional para que puedan participar del Torneo Regional 2021.

- O bien que el Torneo Regional 2021 tenga 8 ascensos en vez de 4 para contemplar los que no se definirían este año más los de la futura temporada.