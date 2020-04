"Las medidas no fueron tan flexibles", según Caló Nacionales 13 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ANTONIO CALO. Secretario general de la UOM.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El gremialista Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), reconoció ayer que las medidas que el Gobierno tomó en el último decreto de extensión de la cuarentena obligatoria por coronavirus "no fueron tan flexibles como algunos esperaban".

"La verdad que sí, pero eso no quita que nosotros hablemos con los empresarios y si hay alguna industria que necesite trabajar lo hablaremos con los ministerios", detalló.

Caló aclaró que "no hay una pulseada" con el Gobierno en el dilema entre salud y economía porque coincide con el presidente Alberto Fernández en que "de todo se sale menos de la muerte".

"Cuando te pusieron la tierra encima no salís más de ahí abajo. Velamos para que muera la menos gente posible y luego veremos cómo salimos adelante", afirmó.

Caló aclaró que si desde el Gobierno "dicen que tenemos que estar 15 días más" sin reactivar la industria metalmecánica "lo estaremos".

"Es un momento difícil, no hace falta que yo lo explique. Si la situación del sector hace un mes ya estaba complicada, hoy lo está más", lamentó.



PABLO MOYANO

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que "hay que acatar lo que diga el Gobierno", dado que "hay que seguir en casa más allá de todos los daños económicos que está produciendo esta pandemia, porque en los próximos días se viene el pico de mayor de contagios".

El sindicalista consideró que la pandemia "ha sido un golpe durísimo para la economía después de cuatro años negativos".

"Se cree que se viene lo peor en los próximos días. Por eso es importantísimo seguir lo que marca el Gobierno, seguir en casa más allá de todos los daños económicos que está produciendo esto. Es importante la salud de todos los argentinos", manifestó.

Moyano resaltó la "tarea estratégica" que lleva adelante el gremio y aseguró: "Los camiones hoy entran a ciudades o pueblos donde no entra un tren, un barco, ni un avión. Nosotros garantizamos la distribución de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza en cada rincón del país".