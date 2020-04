¿Solidaridad?: 461 vecinos rompieron la cuarentena Policiales 13 de abril de 2020 Redacción Por TIENEN CAUSA PENAL ABIERTA POR "DESOBEDIENCIA"

FOTO ARCHIVO VIOLAN ART. 239 DEL CODIGO PENAL. Los desaprensivos infractores son trasladados a las Comisarías de la ciudad, en este caso la 1ª.

Un total de 43 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en el Departamento Castellanos por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en virtud a la Pandemia Covid-19. Tras tomar conocimiento, los fiscales de turno dispusieron se les inicie a los demorados causa por "desobediencia".

Por otra parte, si consideramos solamente a Rafaela la cantidad de aprehendidos en las últimas 24 horas fue de 26 personas, un número que sigue reflejando lo desaprensivo de ciertos vecinos que no entienden que la mejor vacuna conocida hasta ahora para frenar la pandemia Covid-19 es "quedarse en casa".

Actualizando los datos anteriores tenemos que ahora en el Departamento Castellanos son 787 los aprehendidos por violar la cuarentena contra la pandemia de coronavirus y si consideramos solamente a Rafaela, esto significa 461 legajos penales abiertos en la Fiscalía.

Las cifras siguen subiendo y cabe replantearse cuánto cuidado ponemos como vecinos en proteger la vida propia y la ajena, cuando está en juego nada más ni nada menos que la vida misma.



CON PERMISOS

"IRREGULARES"

Efectivos de la Unidad Operativa Regional Nº 6 San Cristóbal de la Policía de Seguridad Vial, que realizaban operativos en la Ruta Nacional N° 34 a la altura del km 378 –en un puesto fijo en el peaje de Ceres-, en horas de la noche del sábado observaron el ingreso de una Pick-up Toyota Hilux en la que se trasladaba un joven de 20 años acompañado por otro de 27.

Los efectivos les solicitaron el permiso y estos hicieron entrega de una declaración jurada sin firmas que la corroboren. Por este motivo, los sujetos fueron identificados por no cumplimentar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Asimismo, se les secuestraron las copias de los documentos.



INTENTO SOBORNAR

Y AMENAZO A POLICIAS

Policías del Comando Radioeléctrico de Rosario trasladaron a un sujeto por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio e intentar sobornarlos.

Todo ocurrió en la tarde del sábado cuando los agentes realizaban cacheos por calles Campichuelo y Larrea de la gran ciudad del sur provincial. En ese momento le solicitaron a un motociclista que detenga la marcha para realizar el procedimiento.

Como resultado constataron que no contaba con el permiso correspondiente para circular. Por este motivo, los uniformados procedieron al traslado del joven de 21 años junto a su moto Honda CB.

En ese momento, el sujeto les ofreció dinero al personal actuante y los amenazó, por lo que los policías lo detuvieron y fue puesto a disposición de la justicia por incumplir el DNU N°279/2020 ordenado por el gobierno nacional y por el delito de "cohecho" activo.