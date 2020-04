Fernández respondió a las críticas de Piñera Nacionales 13 de abril de 2020 Redacción Por POR LOS GRAFICOS COMPARATIVOS

CAPTURA TV PRESIDENTE. Alberto Fernández participó de una entrevista en Telefe.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el pasado viernes mostró gráficos con comparaciones entre Argentina, Chile y Brasil para demostrar que las políticas aplicadas en el país "funcionan", sin tener la intención de "hablar mal" de alguien.

"Le recuerdo una frase de Serrat: Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", afirmó el Presidente al ser consultado sobre las críticas del gobierno de Sebastián Piñera, que publicó un informe que buscó refutar "el triunfalismo de Fernández" en la última conferencia.

En declaraciones al Canal Telefe, el jefe de Estado subrayó: "No quiero abrir un debate con Piñera, ni con ningún gobernante del mundo".

"No estoy hablando mal de nadie, estoy mostrando que nuestra política funciona", expresó el mandatario nacional, y señaló que "lo único" que quiso "demostrar es que lo que hace el país está funcionando".

Además, resaltó: "Brasil tiene cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina y Chile tiene un tercio. Después, que cada gobernante le explique (las políticas) a su pueblo".

Fernández se expresó así al ser consultado sobre la respuesta de Chile a su comparación del pasado viernes, cuando encabezó una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos para anunciar la extensión de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril.

El informe que difundió el país vecino ayer cuestionó al "triunfalismo" de la Casa Rosada, y citó el estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, según el cual "Chile estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el séptimo mejor país del mundo en este indicador. Por su parte, Argentina estaría reportando el 13% de los casos sintomáticos, ubicándolos en el lugar 38º entre 79 países".

En otro momento reclamó saber quién es el responsable de las "fake news" que buscan "impacientar a la gente", en medio de la crisis que atraviesa el país por el coronavirus.

"A mí lo que me preocupa mucho es la cantidad de información falsa que circula, y que lo hace todo para impacientar a la gente", señaló el mandatario nacional.

Al respecto, dijo que hay algunas "de índole económico", y entre ellas nombró a la información que circuló en los últimos días alrededor del proyecto en el que trabaja el oficialismo para gravar de forma extraordinaria a las grandes fortunas.

En ese sentido, dijo que "este proyecto (de aplicar un impuesto a los grandes patrimonios), ni yo lo conozco". De todas formas, afirmó que "esa iniciativa podría ser una opción para mejorar la recaudación oficial".

"Lo que es muy difícil es pedirle al Estado que haga todo, sin darle los recursos. Al mismo tiempo piden que bajen los impuestos, las contribuciones patronales... la pregunta es cómo pagamos todo eso. Buscarle una solución a eso no está mal", consideró el Presidente sobre la propuesta en la que trabaja el oficialismo.