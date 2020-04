Pienso "muy parecido a Cristina" Nacionales 13 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Alberto Fernández se refirió ayer a su vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y remarcó que piensa "muy parecido" aunque él tiene "una flexibilidad que a ella le cuesta".

"Es una diferencia de formas, no de contenidos. El diálogo que tengo es bueno; después de mucha distancia logramos acercarnos y hacer cosas juntos. Estar y trabajar juntos".

"Yo la escucho mucho, no tengo ningún empacho en decirlo. Gobernó ocho años, tiene una experiencia que yo no tengo. La escucho, no necesariamente estamos siempre de acuerdo, pero la escucho", manifestó.