“No descarto que el fútbol vuelva a fines de agosto" Deportes 12 de abril de 2020 Redacción Por Russo, presidente de Lanús, pronosticó un regreso de la actividad mucho más tarde de lo que se preveía. "Si se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo, las prácticas no arrancarían antes de fines de junio o principios de julio”, afirmó.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, señaló que el regreso de la actividad puede llegar a demorar más de lo que muchos especulan. “No descarto que el fútbol vuelva a fines de agosto o principios de septiembre”, afirmó en declaraciones a Radio Continental.

El dirigente explicó que “si se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo, las prácticas no arrancarían antes de fines de junio o principios de julio”. Además, agregó: “Los planteles van a necesitar como mínimo 45 días de trabajo. No están acostumbrados a estar parados tres meses”.

Con respecto a un campeonato de 30 equipos, Russo fue contundente. “Quedó desvirtuado y nadie más lo dice. No sé de dónde salió. Sería una estafa para la gente. El Gobierno Nacional ahí no se mete. Puedo asegurar que habrá dos ascensos, pero no sé qué pasará con los descensos”, manifestó.

El titular "Granate" destacó que “una cosa es premiar los ascensos y otra cosa es castigar con descensos si la competencia no finalizó”. Finalmente, cerró: “No se sabe si efectivamente van a poder terminar o no”.