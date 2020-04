Gobernadores respaldan la decisión del Presidente Nacionales 12 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GERARDO MORALES. El gobernador de Jujuy.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los gobernadores de Jujuy, Mendoza, Neuquén y Córdoba respaldaron la decisión del presidente Alberto Fernández de prorrogar la cuarentena, aunque hay matices entre las distintas provincias respecto de su aplicación y las medidas complementarias, en función de la curva de contagio del coronavirus.

El jujeño Gerardo Morales destacó el "esfuerzo y trabajo en conjunto" entre la Nación y las provincias para "elaborar acciones y afrontar la crisis" provocada por la pandemia de coronavirus y afirmó que en la provincia norteña seguirán cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

No obstante, Morales acordó el pasado viernes con Gustavo Sáenz, su par de Salta, empezar a trabajar de manera conjunta frente a la crisis sanitaria y económica y ya habían anticipado su idea de crear una "zona sanitaria" entre ambas provincias debido a que, hasta el 10 de abril, no registraron nuevos contagios.

Sin embargo, otras provincias están más lejos de esa alternativa, como es el caso de Mendoza, que sigue registrando contagios (pasó de dos confirmados el 9 de diciembre a nueve el 10 de diciembre, con 49 en total), por lo que el gobernador Rodolfo Suárez afirmó que el aislamiento "va a seguir siendo de estricto cumplimiento, con mayores controles".

Por su parte, Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, anunció este sábado que "el uso de protectores faciales, incluidos los de fabricación personal, es obligatorio para todas las personas que circulen por la vía pública", como medida adicional al aislamiento.

En esta provincia también se mantiene constante el contagio del virus, con siete casos registrados al 9 de diciembre y otros siete al 10 de diciembre, con 84 positivos en total desde que comenzó la pandemia.

La continuidad del aislamiento obligatorio también fue respaldada por el gobernador Juan Schiaretti, de Córdoba, quien enfrenta el desafío de gestionar la crisis en una de las provincias que integran el núcleo de contagios, junto a Buenos Aires, Santa Fe y la Capital Federal.

"No hay nada más importante que cuidar la salud de cada uno de los cordobeses, viva donde viva. Acompañamos la decisión del Presidente de continuar con la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos ante esta pandemia que azota al mundo. Quedémonos en casa", expresó Schiaretti a través de Twitter.