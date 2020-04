¡Definición por favor!, pedido del actor Deportes 12 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuál es la mirada perfecta para contemplarla? ¿Si somos actores de una obra con final abierto, que papel debemos desempeñar? ¿Será el momento de tener un buen director para que nos enseñe el libreto, y nos demuestre nuestro rol en el escenario, el papel que cumplimos en la obra? Olvidemos por un momento la pandemia. Pero pongámonos en contexto: “si uno se siente mal, llama al medico y le dice que le sucede, luego…, se siente mejor”. “Si tu hijo tiene una dolencia y, está inquieto, viene el médico a verlo, les dice a sus padres que tiene…, ellos se sienten mejor, porque el medico ha dado ya, un nombre definitorio.

Es sencillo. Necesitamos definiciones. Si son las correctas, mejor. El tiempo lo dirá. Me conformo con las apropiadas para el momento. Porque, les aseguro, no es simple tomar decisiones. Igual sigue mi pensamiento en tener y sostener…, definiciones.

Si se da una definición a un hombre, se lo están dando a todos, porque…, hoy, mas que nunca, un hombre es toda una comunidad y, el principio de una cosa. En este caso, seguir las instrucciones y mantenernos a la espera, tanto para los actores de reparto o principales. Si hasta el 26 del corriente mes, tenemos que mantenernos en aislamiento absoluto: ¿qué es lo que no entendemos? Si el virus se propaga en forma geométrica (masivamente) y temen las autoridades de un caos en el servicio sanitario, seamos actores directos y respetemos las normas, sus órdenes. ¿Quién se quiere contagiar? ¿Quién quiere contagiar a un ser querido? Que levante la mano. Quien quiere hacer las cosas bien, que de un paso al frente.

Estamos todos en una mala postura. ¡Juro que no deseo perder más dinero! Pero, después de lo dicho…, ¿no suena algo egoísta? Quien no quiere paz que no actúa. Quien no tiene corazón que no razone. Pero no van a poder callarme. Estoy harto de las informaciones cruzadas.

Estoy harto de los sin nombre explicando su postura, sus fundamentos. Estoy harto de los basamentos individuales para salvarse uno y no todos. Económicamente, necesitamos, la población toda, definición.

No quisiera estar en las botas de nadie que pueda tomar decisiones, con las de mi padre es sencillo ser hombre, dice el refrán. Condonar, prorratear, CREDITOS BLANDOS. Que involucrar, que propuesta sumar, donde acudir. Es la Epifanía de las definiciones.

En un día leí infinidades de propuestas para abrir un gimnasio. Ninguna menciona como hace la persona para acudir al establecimiento sin ser parada por un personal de seguridad. Ninguna aclaraba como no propagar el virus si salimos a la calle de manera masiva. ¿Ustedes creen que no quiero salir? ¿Que no quiero trabajar? ¿Me consideran una persona que quiere salvarse sola? De ser así, no entendieron nada. Primero: compromiso. Segundo: apoyo. Tercero: cumplimiento. Cuarto: que salgan bien las otras tres. Quinto: poder salir de la cuarentena. Sexto y final: si el gobierno puede que nos tire un salvavidas. De lo contrario, seguiremos trabajando…, y aprendiendo.