BUENOS AIRES, 12 (NA). - El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, consideró ayer que el Gobierno debe ser "cuidadoso" para "no destruir la economía" durante el aislamiento obligatorio prorrogado hasta el 26 de abril ante la pandemia de coronavirus.

"Desde el primer día salimos a respaldar el accionar del presidente Alberto Fernández", destacó el dirigente y sostuvo que "eso no se discute".

De ese modo, analizó: "Está rodeado de los mejores asesores en términos de infectología, pero nosotros tenemos la obligación, por ser la principal cámara gremial empresaria de un sector que implica el 65 por ciento del PBI, de hacer llegar al Presidente los reclamos de nuestras bases".

"Hay que salvar tantas vidas como se puedan, pero hay que ser cuidadosos en este proceso, de no destruir la economía", advirtió el empresario.