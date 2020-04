"Vamos a lamentar la post pandemia también" Locales 12 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

“Hoy está primero la salud pero si dejamos que estos centenares de personas estén paradas vamos a lamentar la pandemia y la post pandemia. La economía hoy pierde un 30% por día. Cuando las cosas van mal cierran unas 18.000 Pymes por año, hoy hay 35.000 evaluando cerrar”, precisó Mauricio Basso.

El dirigente dijo que en estos días y ante la preocupación que genera lo que se avecina en el corto plazo, conversaron con plomeros,gasistas, colocador de cielorrasos, aberturas. Con todos aquellos quienes trabajan en eventos o en la organización de los mismos. Muchos ven su actividad postergada hasta septiembre y algunos están en situación de desesperación. También vemos muy comprometidas a personas que dan servicios de actividad física y estética, ni hablar el sector Hotelero y Gastronómico que vienen muy complicados y consideran que esto es la estocada final”, indicó.

El referente del Pro Rafaela además hizo hincapié en los pequeños industriales, comercios de barrio (no esenciales) que no pueden parar indefinidamente. “Hoy es la pandemia, urgente y prioritario, pero debemos trabajar en la postpandemia con todos los cuidados y esfuerzos del caso. Quizás le toque a la ciudad hacer un esfuerzo adicional para contener a todos estos trabajadores y empleadores autónomos de micro y pequeños emprendimientos e industrias. Hay ciudades que han comenzado a trabajar activamente en proteger al sector privado, generando microcréditos para emprendedores y autónomos”, continuó manifestando. “El esfuerzo para proteger esas fuentes de trabajo debe ser ágil y cercano porque no se trata de salud o economía (como ha planteado alguno), eso es una falsa disyuntiva. Sino salud y economía”, finalizó diciendo.