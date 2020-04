Luciano De Cecco cambia de equipo Deportes 12 de abril de 2020 Redacción Por VOLEY

FOTO ARCHIVO NA ARMADOR./ El internacional argentino sigue en el alto nivel europeo.

BUENOS AIRES, 11 (NA) - El argentino Luciano De Cecco, armador y capitán de la Selección de voleibol, anunció ayer que dejará el Perugia de Italia tras seis años para seguir su carrera en el Lube Civitanova, actual campeón de la Liga de Campeones. "Puedo decir abiertamente que el club no quiere más mis servicios después de una negociación de meses. Perugia tomó otra ruta priorizando a un armador italiano, para contratar otros roles como extranjeros y no se pudo concretar", explicó De Cecco.

En ese sentido, el armador, que está en pareja con la tenista Paula Ormaechea, anunció que tiene "la propuesta de Civitanova después de que (el brasileño Bruno) Rezende anunció que iba a volver a Brasil". "Todavía no cerramos porque no era el momento, pero desde mañana comenzaré a evaluar la posibilidad", aseguró De Cecco en una entrevista con el sitio especializado "Somos Vóley".

Más allá de su decisión, el jugador confesó que tuvo "un día raro" al tener que aceptar que dejará Perugia: "Hace seis años elegí esta aventura dejando de lado Rusia, Trento, Módena, Cuneo y elegí la propuesta con menos dinero. "Me salió muy bien y estoy muy contento. Fueron años difíciles, tardé dos años en llegar a ganar un título. Cuando cambiás, esperás que las cosas lleguen rápido, pero estoy tranquilo por lo que hice", explicó el armador, que en esa franquicia logró cinco títulos y disputó la final de la Champions, en la temporada 2016/17.

Esta noticia fue en simultáneo con la decisión de las autoridades de la liga italiana de dar por concluido el torneo y que no haya campeón. "La Serie A está absolutamente en contra de participar a puertas cerradas. No jugamos en grandes estadios al aire libre, sino en estructuras cerradas de tamaños muy diferentes. Es mejor detener todo, reiniciar cuando sea posible y pensar en otras fórmulas. Ya estamos pensando en una organización diferente para el torneo", había dicho el presidente del deporte, Mauro Fabris, antes de esta decisión.