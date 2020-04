Dirigentes del PRO Rafaela mantuvieron una reunión virtual con Patricia Bullrich Locales 12 de abril de 2020 Redacción Por Fue el último viernes a través de una videoconferencia en donde se analizó el actual contexto producido por la pandemia de COVID-19 y se plantearon los reclamos de sectores postergados a la hora de recibir ayuda por parte del Gobierno Nacional.

El viernes pasado, alrededor de 70 dirigentes provinciales del PRO, mantuvieron una reunión con la actual presidente de este espacio político, Patricia Bullrich, con quien analizaron el complejo panorama sanitario y económico como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los dirigentes rafaelinos y de la región de Cambiemos, Carina Visintini, Mauricio Basso, Marta Pascual, Hugo Menossi, Raúl “Lalo” Bonino y Ceferino Mondino,dialogaron de manera virtual, a través de una videoconferencia con Bullrich, manifestándole las dificultades que atraviesan diversos sectores pymes y monotributistas que no se sienten contenidos por las medidas de ayuda dispuestas por la administración nacional.

“La charla del viernes con Patricia Bullrich nos suma mucho, haber podido dialogar por más de dos horas la verdad fue un lujo, por lo que representa Patricia como dirigente del Partido, y por el excelente desempeño que tuvo siendo ministra y ahora como Presidenta de PRO Argentina”, manifestó Visintini.

La ex concejal de Cambiemos señaló que “todos los que tuvimos en esta ocasión la oportunidad de reunirnos vía zoom, coincidimos en la importancia de mantenernos comunicados y ordenados ante las demandas de la ciudadanía de una oposición constructiva, pero a la vez responsable en cuanto al control y acompañamiento en tiempos de pandemia”.

“Si bien analizamos la actualidad referida al Covid-19, la cuarentena nacional, y los efectos que provoca, somos realistas que entre salud y economía debe haber un equilibrio. No queremos poner palos en la rueda pero es de manera urgente y necesaria generar medidas de ayuda a los sectores que hoy no pueden ir a trabajar, personas independientes, autónomas, profesionales. Somos respetuosos de las medidas que el Gobierno Nacional decide, y obvio que debemos cuidarnos entre todos, pero vamos a ir marcando límites respecto a las libertades individuales y el uso de recursos del Estado”, dijo la dirigente rafaelina.

Por su parte el ex candidato a intendente Mauricio Basso, quien en este tiempo se mantuvo en contacto con representantes de hoteleros y gastronómicos, industriales, emprendedores y microemprendedores, que en medio de la actual situación la están pasando mal, señaló que “el encuentro con la ex ministra de seguridad fue sumamente positivo, constructivo y sobre todo mostrando la importancia que desde el PRO siempre se le dio al federalismo.

Basso remarcó que el vicepresidente del PRO y diputado nacional Federico Angelini, coordinó esta reunión con Bullrich y todo el equipo provincial del partido, donde cada uno pudo transmitir las inquietudes. En este caso nosotros le trasladamos lo que ocurre en Rafaela con los comerciantes, las pequeñas empresas, los microemprendedores, que son muchos y representan una gran parte de lo que es la ciudad. Le explicamos que estos sectores nos manifiestan que las medidas dispuestas por el gobierno nacional no las estaban pudiendo ver, que no eran palpables y les generaba una gran incertidumbre”.

“Le planteamos que esta falsa dicotomía que se plantea entre salud y economía no tenía que darse, ya que hay países que destinan muchísimo más PBI para poder contener a esas personas que van a quedar muy dañadas. Ese ciudadano que vive del día a día, que no vive del Estado y que no tiene certezas de cómo va a seguir, solo sabe de levantarse a laburar y hoy eso no se puede hacer”, indicó el dirigente local.

Finalmente dijo que Bullrich tomó nota de los planteos y se comprometió a realizar gestiones, ya que están trabajando activamente en medio de la actual emergencia sanitaria. “Mucho de lo que pasó para contener al sector privado vino de la oposición, y tener un pantallazo de lo que ocurre en el interior, con la realidad por ejemplo de San Javier que es diferente a la de Rafaela, es significativo. Patricia prestó atención absolutamente a todo lo que le transmitimos y eso fue un privilegio”, precisó Mauricio Basso.