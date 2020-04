Duro golpe al turismo en esta Semana Santa

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Las economías regionales dejaron de recaudar en Semana Santa unos $14.800 millones por la cuarentena general decretada ante la pandemia de coronavirus, por lo cual la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) pidió medidas "urgentes" para el sector.

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó estimaciones respecto de las pérdidas durante "uno de los principales fines de semana largo" del año, en el que se estima una movilización por el país superior a los dos millones de turistas.

En ese sentido, calculó que las economías regionales dejaron de recaudar en Semana Santa unos $14.800 millones.

Por su parte, la FEHGRA consideró que se trata de un "escenario de extrema gravedad", por lo que reclamaron "disposiciones urgentes para el sector "cuya supervivencia se encuentra en serio riesgo".

"Apelamos al Presidente para evitar el cierre de miles de hoteles, restaurantes y bares, que no podrán superar esta crisis", remarcó.

De ese modo, subrayó: "Somos un sector que nunca recibió subsidios y se encuentra sin actividad desde los primeros días de marzo".

"Un total de 50.000 empresas hoteleras y gastronómicas se enfrentan a la imposibilidad del pago de salarios y servicios, y sabemos que muchas de esas empresas no podrán sobrevivir a esta crisis, lo que provocará el cierre de miles de PyMEs del sector, con la consecuente desaparición de fuentes de empleo para los argentinos", alertó Graciela Fresno, la titular de FEHGRA.

Pidió que Alberto Fernández "tenga en cuenta la delicada situación a la que se enfrentan los hoteles y los establecimientos gastronómicos de todo el país".

Puntualizó que hay "una pérdida de facturación anual proyectada de 28.500 millones de dólares, y una caída de actividad de más del 45%".

"Solicitamos que se instrumenten medidas profundas, ya que la mayoría de los establecimientos hoteleros y gastronómicos que integran FEHGRA dependen en gran parte del turismo interno y de los siete millones de turistas internacionales, que no se recuperarán en mucho tiempo, por lo que la mejora de la actividad de nuestro sector, a diferencia de otros, no se verá durante este año".

"El Gobierno debe apoyar ahora a los hoteleros, a todos los empresarios gastronómicos, y por supuesto a los 500.000 trabajadores para que podamos superar esta etapa, manteniendo vivas las empresas hasta que esta crisis sea finalmente superada", resaltó.

El rubro pide ante el panorama "acceso a créditos a tasa cero, que permitan hacer frente a compromisos de pago y contar con un sistema de asistencia especial para salarios", así como también la ampliación de la moratoria impositiva "que incluya las deudas generadas durante este período de crisis", entre otros puntos.