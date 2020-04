Nuevo infectado en la ciudad: 18 en total Locales 12 de abril de 2020 Redacción Por Se trata de una mujer de 60 años que estuvo de viaje en el exterior y es el primer caso positivo de COVID-19 de un paciente rafaelino en lo que va del mes de abril. En total son 18 los contagios de este virus letal que pertenecen a nuestro medio. Además, este sábado se agregaron otros 2 casos positivos, siendo 199 la totalidad en el territorio santafesino.

La Coordinación Epidemiológica de la Región Salud dio a conocer un caso nuevo de COVID-19 registrado este sábado en Rafaela. Se trata de una mujer de 60 años que estuvo de viaje en el exterior. La misma se encuentra en su domicilio particular realizando la cuarentena correspondiente, registrando buen estado de salud. Este es el primer caso de coronavirus de un ciudadano de nuestra ciudad que se da en este mes de abril, o sea 11 días después del último, que se había registrado el pasado 31 de marzo. Por más que la provincia informa que son 19 los casos positivos de COVID-19 que hay en nuestra ciudad, a raíz de un error estadístico, en total son 18 los ciudadanos rafaelinos infectados sumados a los 4 pacientes que fueron dados de alta, a los dos que se encuentran siendo atendidos en Buenos Aires y Córdoba y al hombre que falleció este último jueves. Por otro lado, se continúan realizando los controles médicos a los pacientes con un cuadro de COID-19 leve, aislados respectivas viviendas. Asimismo, se constata en forma permanente que los viajeros que aún no cumplieron con los 14 días de cuarentena, permanezcan en sus hogares sin ningún tipo de contacto con la ciudadanía. Es importante continuar con las medidas preventivas aconsejadas: evitar salir de las viviendas innecesariamente, conservar la distancia interpersonal de metro y medio a dos metros, higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol (en cualquiera de sus formas), y evitar llevarlas a la cara. Cuidándonos cada uno, nos cuidamos entre todos.



2 MAS

Por otro lado, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, dio a conocer anoche que a la fecha han sido confirmados otros 2 casos nuevos de COVID-19, con residencia en el territorio provincial. Los casos nuevos son: 1 Funes y 1 Rosario. El total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 199. De esos casos, 193 fueron atendidos y estudiados en la provincia y 6 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (1 estudiado en Córdoba, 1 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 en Mendoza). Hasta la fecha se registraron un total de dos fallecidos para la provincia (uno en Rosario y el restante en Rafaela), mientras que dos pacientes continúan en cuidados intensivos, con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes presenta una evolución favorable, algunos son internados sólo con la finalidad de asegurar el aislamiento. Un total de 24 pacientes confirmados presentan alta (5 definitivas y 19 transitorias). En la provincia se registraron 2107 notificaciones de las cuales 1736 fueron descartados y 171 continúan en estudio.





PEROTTI ACOMPAÑA LA

DECISION PRESIDENCIAL

En tanto, el mandatario santafesino, el rafaelino Omar Perotti, sostuvo que en Santa Fe "las actividades que se retomen deben cumplir con los protocolos que dispusieron los ministerios de Salud, de Producción, Ciencia y Tecnología, y de Trabajo, en relación a la adecuación de cada empleador a que su planta de trabajadores cumpla con lo exigido para resguardar la salud de los mismos". En relación a estos protocolos, Perotti detalló que se trata de la "Declaración Jurada -DDJJ- de cada empleador sobre la adecuación de su planta en cumplimiento de lo exigido para resguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras", y la "Declaración Jurada del trabajador, previo a su reingreso, donde debe constatar que no ha tenido episodios de fiebre o síntomas, al igual que ningún miembro de su familia o cohabitantes. La misma se presenta ante el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe". "Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán desarrollar esas actividades", remarcó Perotti. Para dar cumplimiento a esta normativa, el gobierno de la provincia de Santa Fe "ha facultado a los municipios y comunas para que funcionen como órganos de contralor", destacó el gobernador. Es de destacar que "muchas actividades que el gobierno de Santa Fe sugirió a las autoridades nacionales son las que ya se incluyeron en el anuncio de ampliación de excepciones en el aislamiento", afirmó el gobernador .

Asimismo "solicitamos que se analice en particular en cada pueblo y ciudad, atento a su situación sanitaria, las dinámicas productivas y sociales, y la actual situación respecto a la evolución del Covid-19 en cada localidad", sostuvo el mandatario santafesino, y agregó: "Esta solicitud fue recepcionada e incluida por el Presidente Alberto Fernández, y en ese camino seguimos trabajando junto al gobierno nacional y sus directivas en la lucha contra la pandemia".

"Seguir firmes en el cumplimiento del aislamiento, en las medidas sanitarias y la organización en cada departamento con los Comités de Emergencia, y en cada ciudad y cada pueblo. Juntos , colaborando es nuestra prioridad", sostuvo Perotti.

"Tomaremos las sugerencias, opiniones que surjan de cada uno de ellos, para fortalecer la estrategia central del cuidado de la vida. Las particularidades pueblo por pueblo y ciudad por ciudad de nuestra provincia, para ir definiendo cómo siguen las actividades en cada una de nuestras localidades, de su organización sanitaria, social y productiva", indicó el gobernador, y enfatizó: "La única vacuna para enfrentar esta batalla es nuestra conducta, respetar el aislamiento, estar organizados y juntos, mantener el distanciamiento social y el agua y jabón permanentemente".

Finalmente, el mandatario recalcó "el agradecimiento de siempre a quienes siguen cumpliendo con su trabajo para garantizar la salud, seguridad, higiene y educación, el abastecimiento de alimentos y la producción santafesina".



SOBRE PROTOCOLOS

YA EXISTENTES

Entre las disposiciones específicas por actividad es central que se cumpla dentro de las plantas industriales, establecimientos productivos y/o comerciales, el refuerzo de la rutina diaria de limpieza en los lugares de trabajo comunes, ventilar ambientes favoreciendo espacios secos. Adecuar los procesos productivos y las tareas fundamentales en base a turnos de trabajo y disposición de descansos, de manera tal de garantizar la distancia de más de un metro y medio entre cada trabajador durante toda la jornada.