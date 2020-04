A casi un mes del aislamiento social obligatorio, está claro que las actividades deportivas están paralizadas y con ello los clubes vacíos. Y si no están los deportistas y los entrenadores, el problema central es para los dirigentes, porque por estos días están muy preocupados para la obtención de recursos que permitan hacer frente a las obligaciones.

En el caso de 9 de Julio, su presidente Hugo Morel lo dejó en claro y en un segundo plano aparece la espera sobre la continuidad del fútbol, en este caso el Regional Amateur (si puede continuar), torneo donde el León representa a la Liga Rafaelina junto con Ben Hur y Brown de San Vicente.

"La verdad que tenemos mucha incertidumbre, no está muy claro todavía el panorama de cuanto va a durar este parate y preocupado por la parte económica, siempre hablando del club.

Estamos tratando de buscar alguna alternativa de cómo afrontar todos los compromisos que se nos vienen arriba, pero sin dudas que va a ser muy complicado sobrellevarlo, y mas teniendo en cuenta como se va a extender la situación", expresó en el diálogo con LA OPINION.

A la vez, la importante infraestructura de 9 de Julio ha servido para contribuir a solucionar en parte este momento complicado, en este caso en nuestra ciudad, debido a la Pandemia del coronavirus. Junto a Ben Hur y Atlético, el club será uno de los Centros de Aislamiento para pacientes leves, en caso de ser necesario.

"Estamos a disposición de la Municipalidad y el intendente Luis Castellano para ayudar en lo que se pueda, esperando que realmente no sea necesario utilizarlo. Pero fue un acierto de parte de las autoridades estar previniendo esta situación, y por si acaso ya están las camas instaladas", añadió el dirigente.

En un raconto de la situación en general y los efectos de la inactividad forzada, Morel expuso que "en el Club veníamos trabajando de manera muy ordenada, mejor dentro de todo porque esto no nos agarra tan mal parados. Pero necesitamos los ingresos que no vamos a contar por un tiempo largo y ahí se va a generar el problema mayor para los clubes. Nosotros hicimos el esfuerzo, marzo lo pagamos completo, al 100 por ciento de todos los afectados a la institución, sean profes, jugadores, empleados. A partir de ahora, lo que es abril, no tenemos la seguridad de poder cumplir porque sinceramente no sabemos con que ingresos vamos a contar, esto va a ir siendo día a día y viendo si se van a flexibilizar algunas cuestiones de la cuarentena. Analizaremos la situación, pero de alguna manera estamos trabajando para que todos los empleados del club puedan tener el dinero que todos necesitamos, es algo que nos preocupa muchísimo y buscamos resolverlo lo mas rápido posible".



LO FUTBOLISTICO

Morel entró en el terreno del fútbol mencionando que "estuvimos intercambiando algunas palabras con Adrián Zenklusen (presidente de Ben Hur) del torneo Regional y en general de la situación, y la verdad lo que le pasa al '9' le pasa a Ben Hur, estamos con la misma preocupación".

Lógicamente, ante un hipotético panorama de chance de cancelar el torneo, surge la inquietud sobre las bajas de jugadores. "No definimos nada sobre los jugadores, en cuanto a los que vinieron como refuerzos, esperemos en esta semana a juntarnos con los demás dirigentes, sino lo haremos a través de alguna teleconferencia. Esperemos a que se resuelvan las cosas en relación al Regional, y a la Liga. Pero la realidad que si esto se extiende por varios meses no hay manera de poder sostenerlo, eso está claro. No lo pueden lograr los clubes de primera, imaginate para nosotros que trabajamos todo a pulmón".

Y a modo de opinión personal, mencionó que "predomina la incertidumbre, creo que como viene la situación no veo con malos ojos que se dé baja o que se ponga alguna fecha límite para el torneo. Es una resolución que se debe tomar lo mas rápido posible para que los clubes sepamos con que nos vamos a enfrentar en lo que queda del año".

Volviendo específicamente a la parte económica y más general de los clubes, luego agregó que "se está trabajando, hablé con el presidente de la Federación y están analizando con la Secretaría de Deportes de la provincia para ver como van a ayudar a los clubes, que va a ser de suma necesidad en general. El rol de los clubes en la sociedad es muy importante y en esta situación vamos a necesitar todos una mano, ya sea de la provincia y de la nación".

No obstante, aclaró que "desde la Municipalidad y a través del COASMUDE va a haber un apoyo a todos los clubes de la ciudad, se está trabajando de manera rápida, bienvenido sea que se pueda hacer".