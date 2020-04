Solo el 10% de las MiPyME está operativo Suplemento Economía 12 de abril de 2020 Redacción Por El costo de la inactividad de este segmento empresarial se estima en 115 millones de dólares diarios, y la pérdida de empleo a causa de potenciales cierres de empresas en 190 mil puestos de trabajo.

GRAFICO OBSERVATORIO PYME

La Fundación Observatorio Pyme presentó esta semana un nuevo informe que escanea la realidad del sector en medio de la crisis que atraviesa la Argentina, mezcla de la recesión de los últimos 20 meses y del impacto del coronavirus. Entre sus principales conclusiones se destaca:

1. Sólo el 10% de las MiPyME se encuentran totalmente operativas, mientras que el 54% del segmento se encuentra en situación no operativa, aproximadamente 325 mil empresas. Otro 36% de las empresas se encuentra parcialmente operativa.

2. Entre las empresas no operativas, las mayores frecuencias se encuentran en la Construcción (74%), manufactura (65%) y los Comercios (65%). El sector de los Servicios se encuentra relativamente menos afectado.

3. El costo diario de esta inactividad de las MiPyME alcanza a 115 millones de dólares.

4. Frente a la inactividad, dada la disponibilidad de activos líquidos para pagar los salarios y los gastos fijos del mes de abril, sólo el 16% de las MiPyME puede afrontarlos sin la asistencia del Gobierno. Un 24% de las empresas no podrá enfrentar dichos gastos de abril, ni siquiera con dicha asistencia, por lo cual deberán endeudarse o aumentar el aporte de capital propio a la actividad. Como resultado, un 6% de las MiPyME está actualmente considerando abandonar la actividad. Aproximadamente 35.000 empresas con una dotación actual de 190.000 trabajadores. Si parte de las empresas que no pueden afrontar las erogaciones de abril no consigue endeudarse o aumentar el aporte de capital, están en riesgo 415 mil puestos de trabajo adicionales.

5. El DNU 332/2020 del 1 de abril fue muy bien recibido por las empresas, pero de la investigación surge que la disminución de la presión fiscal sigue siendo la intervención preferida por las MiPyME, cristalizada en la apreciación del instrumento de las moratorias nacional y provinciales y la disminución hasta el 95% de las contribuciones patronales o su postergación.

6. El instrumento de la Asignación Compensatoria al Salario es muy valorado por las empresas, existe el temor de las demoras burocráticas en su implementación visto la comisión interministerial y Ad Referéndum de la Jefatura de Gabinete que debe aprobar el beneficio. Este instrumento, debido a lo reciente de su promulgación, es relativamente

desconocido por las empresas menores.

7. El crédito bancario como instrumento es relativamente más valorado por las empresas medianas que por las pequeñas y microempresas, vistos los problemas operativos/burocráticos que impone el sistema bancario. Sólo si es fuertemente subsidiado logra la aprobación del conjunto del sector, aún de las empresas más pequeñas. Es decir, un fuerte subsidio como compensación a las enormes dificultades que las empresas descuentan que encontrarán con la operatoria.

8. Por último, entre las medidas adicionales que las MiPyME solicitan al gobierno se encuentra la flexibilización de la cuarentena, que obtiene el 80% de aprobación en todas las categorías dimensionales y sectoriales de este segmento empresarial.

9. Como síntesis conclusiva de esta investigación se destaca la gran aprobación de las MiPyME para flexibilizar la cuarentena y así disminuir la pérdida diaria actual de 115 millones de dólares y la necesidad de instrumentar medidas adicionales para sostener la liquidez de aquellas empresas que no logran afrontar los gastos de abril ni con la actual ayuda del gobierno. Por ello es fundamental adoptar nuevas medidas fiscales directas de aplicación inmediata y crédito bancario subsidiado en mayor proporción que la oferta actual.