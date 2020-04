Para otra Gran Depresión crean equipo de notables Suplemento Economía 12 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Para el FMI la crisis por la pandemia será la peor desde la Gran Depresión. Así de contundente, sin margen de dudas. El organismo advirtió que al menos 170 países ya están afectados por el impacto del coronavirus y que depende del "desvanecimiento" de la pandemia para lograr un repunte parcial de la economía para el 2021.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión". La máxima autoridad del Fondo también subrayó que la "recuperación parcial" podrá verse el año próximo, que los países más "vulnerables" serán los más afectados, y revalorizó la importancia de las "acciones políticas" que definan los diferentes gobiernos.

En este contexto, el FMI creó un grupo de reconocidas figuras de todo el mundo para que asesore al organismo ante los desafíos que plantea el nuevo coronavirus y su impacto económico. Georgieva, nombró a "un grupo de personas prominentes con experiencia de alto nivel en políticas, mercado y sector privado para proporcionar ideas para mejorar la capacidad del Fondo para servir a sus miembros".

Georgieva adelantó que en el informe de perspectiva de la economía mundial que se difundirá esta semana "anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión". "Hace sólo tres meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020", recordó la ejecutiva, para señalar que "ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita":

En cambio, la "noticia alentadora" según Georgieva, es que "todos los gobiernos han entrado en acción y de hecho ha habido una coordinación significativa". Adelantó que el Monitor Fiscal del FMI, cuyos resultados se difundirán la próxima semana, arrojará que los países de todo el mundo tomaron medidas fiscales por un valor de aproximadamente U$S 8.000 millones, además de las "medidas monetarias masivas del G20 y otros."