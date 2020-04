Protocolo local sobre cierres de circulación Locales 12 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...



A continuación se reproduce el protocolo que proponen los especialistas en temas municipales, entre ellos el rafaelino Enrique Marchiaro:

El Gobierno nacional ha dispuesto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” que equivale a la abstención total y temporaria de circulación de personas, salvo para servicios esenciales y casos de fuerza mayor.

El poder de policía sanitario es concurrente entre Nación-Provincia-Municipio, por lo cual debe coordinarse. Las normas locales solo son válidas a condición de que no incidan negativamente sobre la disposición nacional o provincial en la materia.

Toda disposición local debe ser por ordenanza y con claros fundamentos. Los cierres de los accesos locales no deben ser “totales”. Debe asegurarse el libre tránsito por y desde el municipio respecto de los servicios esenciales y personas justificadas.

No hacerlo puede constituir delitos (arts 194, 248 y concs. del Código Penal) e infracciones a ley nacional de desabastecimiento y anexas.

Pueden dictarse disposiciones locales más severas si no afectan la finalidad nacional, a saber: cierre de caminos y accesos con la finalidad de concentrar el control en puestos idóneos; cierre de actividades sociales y comerciales en horarios determinados; puestos sanitarios en accesos libres de población; desinfección de dominio público y-o vehículos ingresantes, prohibición de pernoctar de no residentes con vivienda en la localidad (pues el aislamiento debe ser en la “residencia habitual”) y cuanta otra medida sea necesaria para paliar la pandemia a nivel local, pues el gobierno local es un “agente del gobierno federal” (art. 10º DNU 297/20).