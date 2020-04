Pedido de créditos a tasa 0% para Pymes y Comercios Locales 12 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El legislador rafaelino Juan Argañaraz del Bloque Somos Vida y Familia presentó un pedido para que el gobierno provincial ejecute medidas que ayuden a sostener a las pequeñas y medianas empresas de la provincia con créditos a tasa 0% para pagos de sueldos en consonancia a la realidad que se vive.

Es un momento de suma gravedad por el conocido COVID-19 y dentro del empresariado existe mucha incertidumbre sobre qué pasará con la producción de sus bienes, en este sentido Walter Agosto, ministro de Hacienda de Santa Fe lanzó un programa de financiamiento que viene de nación de cuatro mil millones de pesos destinado a las Mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) "en todos los casos será fija, en 24 por ciento anual, con un plazo de amortización en 180 y 365 días, según el caso", aseguró Agosto.

En virtud de ello el diputado Juan Argañaraz planteó: “el empresariado pyme asegura que los créditos con tasas del 24% son inaccesibles y que no están pensados para pequeñas y medianas empresas y comercios en el contexto actual de crisis. No les sirve, simplemente porque no saben cuándo volverán a tener los ingresos necesarios para cubrir el endeudamiento”.

Para el Gobierno tanto nacional como provincial las medidas adoptadas por el Banco Central parecen ser las correctas, y ayudarán a que las pymes se sostengan en estas épocas de crisis económica y sanitaria. A lo que Argañaraz enfatizó “el objetivo debe ser que no se corte la cadena de pagos y que no cierre ninguna pyme ni comercio, que los trabajadores no queden sin sus ingresos para llevar sostén a sus hogares, si le imponemos tasas que no se pueden solventar lamentablemente estaremos haciendo poco por empleo privado y por nuestros ciudadanos que están esforzándose para mantener las fuentes de trabajo”.

