"Los bloqueos municipales deben permitir la circulación de los bienes esenciales"

El Dr. Enrique J. Marchiaro propone, junto a otros investigadores de temas municipales, un protocolo de actuación local respecto de los bloqueos de ingresos municipales y comunales. Se trata de un aporte positivo en relación a una problemática que creció en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional a modo de estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Los municipios no pueden cerrarse totalmente pues ello contraviene la norma nacional que fija la regla de libre circulación para servicios esenciales", subraya Marchiaro en una entrevista con este Diario.

-Se han registrado controversias sobre el alcance de los controles en un contexto nuevo marcado por las medidas sanitarias por el coronavirus. Incluso intendentes que cerraron el tránsito por rutas que pasan por sus jurisdicciones. Se observa un estado de tensión permanente.

-La pandemia del Covid-19 activó una respuesta jurídica inmediata de las autoridades sanitarias competentes, encabezadas por Nación, pero con competencia concurrente de Provincias, CABA y Municipios. El “poder de policía sanitario de emergencia” es el instituto adecuado, el que se dispuso por los DNU 260/20 y 297/20.

-Hay quienes sostienen que estas medidas inciden sobre la libertad personal y no pueden tomarse por DNU.

-Este tema no es de derecho penal sino administrativo- constitucional-derechos humanos. La medida nacional es impecable en el plano jurídico, el que materializa los criterios de la OMS bajo una concepción de salud “pública”, es decir, no es individual sino colectiva. Los parámetros de análisis habituales no se aplican a una pandemia, ello no significa que no haya límites ni control judicial suficiente. El “aislamiento social preventivo y obligatorio” implica abstención total y temporaria de circulación, salvo servicios esenciales. Es una medida razonable e idónea porque la OMS así lo entiende. El derecho a circular libremente no se prohíbe sino que se lo restringe de modo razonable, excepcional y temporalmente. Es el viejo estándar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la emergencia sanitaria, aplicado a un tema novedoso. No es una prohibición de circulación ni de derecho de reunión sino un aislamiento sanitario, el que como consecuencia incide sobre dichos derechos. Por ello no es necesaria la declaración de estado de sitio, pues el instituto del derecho de emergencia sanitario es suficiente. La doctrina nacional mayoritaria (Sabsay, Hernández, Gil Domínguez, Pulvirenti) considera constitucional y convencional estas disposiciones. Los tribunales de 1º y 2º instancia también (respecto de habeas corpus, medidas cautelares sobre menores y discapacitados). La violación de la cuarentena solo activa disposiciones del Código Penal que son previas y comunes a toda situación de salud pública.

-¿Son legales los bloqueos de ingresos que hacen los municipios y comunas?

-Los municipios no pueden cerrarse totalmente pues ello contraviene la norma nacional que fija la regla de libre circulación para servicios esenciales. Los municipios pueden fijar restricciones temporales muy fuertes en circulación y actividad comercial y social: pueden bloquear caminos y accesos con la finalidad de concentrar el control en puestos idóneos; pueden disponer el cierre de actividades sociales y comerciales en horarios determinados; pueden tomar la fiebre a personas en circulación; puede desinfectar los vehículos que pasen por la localidad y cuanta otra medida sea necesaria para paliar la pandemia en su territorio. Dichas facultades locales son elementales en nuestro federalismo (CN arts. 5, 123, 75 inc. 30, 41 y constituciones provinciales) y en este caso aparece una doble tutela, pues al resguardar la salud de sus vecinos simultáneamente se resguarda la salud nacional. Tanto el DNU 260/20 (art. 2º, 7º, 8º, 11º, 18º y 19º) como el DNU 297/20 (3º, 4º, 5º, 6º, 10º y 11º) remiten a la autoridad provincial y local para garantizar el control de la pandemia. Esto implica coordinación y dos supuestos: si la autoridad subnacional no dicta normas rige la nacional, pero si las primeras dictan sus normas e incluso más intensas son las que rigen, no así si interfieren el objeto nacional.

Los gobernadores y los intendentes son agentes del Gobierno Federal según dispone el art 128 de la CN, al que remite el art 10º del DNU 297/20. Por ende no hay cierre de fronteras sino puesta en vigencia de la emergencia sanitaria nacional en territorio provincial y local.

Por esta razón algunos académicos estamos trabajando en un protocolo nacional o provincial de actuación local frente a la pandemia en materia jurídica, de tal modo que nadie abuse de sus facultades. Así como Nación por el momento no afectó el federalismo, al contrario, los DNU son impecables en este punto, tampoco los gobiernos locales deben hacerlo por presión social indebida.

-¿Entonces el cierre total de una ciudad es inconstitucional?

-Si, no es válido por lo expuesto. Los gobiernos locales no pueden incidir sobre el objeto de la emergencia sanitaria nacional, pues esta es clara en la libre circulación de bienes esenciales y personas justificadas o con casos de fuerza mayor.

-¿Y pueden los municipios o comunas prohibir el ingreso de quienes no son vecinos de la localidad?

-El tema es simple, aquí hubo una confusión un tanto grosera, sobre todo el fin de semana largo de marzo cuando miles de turistas fueron a centros vacacionales o a casas de fin de semana. Esto no se podía hacer porque el DNU 297/20 en su art 2º es claro: la cuarentena se debe realizar en la “residencia habitual”. Por ello los gobiernos locales si pueden prohibir que vecinos que no son de la localidad vayan el fin de semana a hacer la cuarentena allí, pues no lo permite la norma nacional. Aquí la disposición local aplica la norma nacional, pues la cuarentena se cumple en la residencia habitual. Lo que hizo Tinelli es ilegal, para ser claros.

-¿Y el caso de Selva o Ceres?

-Estos son casos diferentes, quién ha dispuesto el cierre total es la autoridad provincial, pues aquí se trata de que el virus no se expanda, es una medida elemental que sostiene la OMS y Nación y Provincia disponen, acompañando por supuesto la autoridad local. Finalmente quiero resaltar un dato importante: El 92 % de los argentinos vivimos en ciudades y pueblos, por ende el rol de los gobiernos municipales es central en la pandemia. Ni Nación ni Provincia pueden por si solos actuar, siempre necesitan de la autoridad local para poner en marcha todo lo que fuere necesario para hacer frente a este flagelo.