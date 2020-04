100.000 empleadores solicitaron asistencia Nacionales 11 de abril de 2020 Redacción Por La directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, detalló que siete de cada diez inscriptos accedieron de manera inmediata a la postergación por dos meses de las contribuciones patronales.

La directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, informó que en las últimas 24 horas se registraron 100.000 empleadores para obtener beneficios contemplados en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), de los cuales el 70% accedió a la postergación por dos meses de las contribuciones patronales.

Por otro lado, la jefa del ente regulador informó que el organismo abrió una investigación sobre los US$ 2.600 millones de activos de argentinos en el exterior no declarados en base a información provista por la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE).

"El programa ATP ya está en marcha y, en menos de un día, se registraron 100 mil empleadores para acceder a los beneficios", indicó Marcó del Pont en declaraciones a radio Con Vos.



PROGRAMA ATP

Está destinado a empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y prevé la postergación del pago y reducción de hasta un 95% en los aportes patronales; una asignación compensatoria al salario para empresas con hasta 100 trabajadores; y la implementación de Repros (pago parcial de salarios).

Marcó del Pont resaltó que "siete de cada diez empleadores que se registraron en el programa de asistencia en la emergencia, para el trabajo y la producción, accedieron en forma inmediata a la postergación por dos meses de las contribuciones patronales".

Según la funcionaria nacional, estos primeros inscriptos corresponden a un "primer listado que abarca casi el 60% de los trabajadores en relación de dependencia" y son los que se encuentran en las "situaciones más críticas".

De manera posterior, "la segunda parte supone un análisis más profundo de cada empresa. Se les está pidiendo que a partir del lunes carguen una información muy sencilla que tiene que ver con qué pasó con su actividad económica y en función de eso se le va a asignar otros beneficios como las distintas formas de complementación del salario", añadió.

Así, detalló que "las empresas de menos de 100 trabajadores van a tener acceso al salario complementario que va a ir variando con la cantidad de trabajadores" y para "el que tiene más de 100 empleados aparece la figura del Repro".

Además, afirmó que "todo lo que se haga va a tratar de proteger al sector de clase media muy herido por esta situación crítica pero no a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva".

"En este desfiladero estrecho que estamos transitando, está la otra parte. A veces se dice que es insensible la AFIP, pero la recaudación es lo que está financiando toda la política pública y el estado presente. Está financiando el IFE, los barbijos, los respiradores", entre otros, indicó Marcó del Pont.

En ese sentido, agregó que "los argentinos se olvidan que la contracara de toda esa recaudación es la política pública, que hoy está en el centro de la escena luchando contra la pandemia".

Respecto a la investigación que el organismo abrió por la evasión de US$ 2.600 millones de activos argentinos en el exterior no declarados, Marcó del Pont indicó que tal trabajo tiene como objetivo que "esos impuestos que se evadieron vuelvan al fisco".

"Estamos en un proceso de investigación en el cual nuestro objetivo fundamental es que esos impuestos que se evadieron vuelvan al fisco",enfatizó la ex presidenta del Banco Central.

En los últimos días, la AFIP tomó conocimiento de estos activos en el exterior sin declarar, a través de un informe de la OCDE que había sido entregado a la administración de Mauricio Macri, según lo revelado días atrás por el diario BAE.

En este sentido, Marcó del Pont confirmó que el organismo dijo haberse sorprendido de que esa información "estuviera en las bases desde hace un par de años y que no se hubiera utilizado".