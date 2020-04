Driussi: "Le debo mucho, quiero otra Libertadores" Deportes 11 de abril de 2020 Redacción Por RIVER

Lejos de su familia y lejos del Monumental, Sebastián Driussi sufre la cuarentena en Rusia, donde el fútbol se paró rápidamente y la pandemia de coronavirus pareciera estar controlada. El delantero del Zenit le contó a TyC Sports cómo vive estos días especiales y, sin dudarlo, reafirmó que quería volver a River cuando estuviese en plenitud.



-¿Cómo trataron en Rusia el coronavirus?

-Jugamos solamente una semana con el virus en Rusia, después se tomaron medidas rápidas, cerraron las fronteras y se trató de una buena manera para que no siga creciendo.



-¿Y estar lejos de Argentina en este momento pesa más?

-Lo que más me preocupaba en Argentina era la salud de mis papás, porque ambos sufrieron operaciones y son factor de riesgo. Lo primero que hice cuando empezó todo esto es decirles que no salgan de su casa.



-¿Cómo pasás tus días más allá de los entrenamientos? ¿Sos bueno en la cocina?

-¿Cocinando? Soy pésimo, ¡ja! Doy una mano en lo que puedo, pero me gustaría por lo menos tener un jardín en casa. Lamentablemente vivo en departamento y ni tengo balcón.



-Los hinchas piden todos por tu vuelta, ¿vos cuándo quisieras volver?

-A River todavía le debo muchas cosas, quiero darle otra Copa Libertadores, ganar un torneo local y tener protagonismo y por eso voy a volver estando bien. Quiero ser ídolo de River.



-Sos parte de una generación muy identificada con el club. ¿Por qué?

-La identificación que tengo con este River es en gran parte por los equipos que arma el técnico y por lo que te invita a verlo, soy muy fanático, muy hincha. Cuando juega a la madrugada de Rusia me pongo el despertador para ver los partidos en vivo, me despierto en la madrugada y cuando termina me vuelvo a dormir.