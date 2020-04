Dybala con Del Piero Deportes 11 de abril de 2020 Redacción Por El delantero argentino dialogó con la leyenda de Juventus en un vivo de Instagram. La subasta por una camiseta, Riquelme e Instituto.

Paulo Dybala compartió un video en vivo a través de Instagram con Alessandro Del Piero, leyenda de la Juventus y actual dueño del Los Angeles 10 FC de Estados Unidos, una charla en la que tocaron varios temas.

Respecto del coronavirus que lo afectó, la Joya explicó si tiene síntomas: "Sí, Oriana (su pareja) un poco menos. Yo tuve que dejar de entrenar. Los médicos me enviaron unas vitaminas. Afortunadamente hace un par de días que estamos bien. Ahora esperamos los resultados del nuevo tampone (el test)".

Luego, el argentino recordó una anécdota que involucraba a la leyenda italiana: "Participé en una subasta para una camiseta suya del 2010-2011 que no tenía y la perdí por diez euros con un niño, pero lo peor es que el sistema nunca me avisó que habían superado mi oferta. Faltaban cinco horas para que terminara y esperé pensando en que la iba a ganar, pero a último momento entró una oferta que no supe y la perdí, no pude ofertar más". Luego, Del Piero luego le prometió que le regalaría una, aunque Dybala prefirió desafiarlo en un campeonato de penales con Buffón al arco, apostando cada uno la suya.

Más adelante, Alessandro le preguntó cómo atravesaba Argentina la pandemia. "El presidente (Alberto Fernández) reaccionó rápido, ordenó inmediatamente la cuarentena y diluyó los casos. La línea de contagio es baja. No se puede salir, porque si lo hacés corres el riesgo de que te abran una causa que luego podría ir a juicio. Si la gente continúa así estaremos bien. Pero hay que seguir de esta manera", respondió la Joya.

Además, el delantero contestó qué comida prefería: "En Argentina el asado, sin dudas; y en Italia la pizza". Y también fue consultado sobre si prefería a Boca o River. "¿A cuál prefiero? ¡A Instituto de Córdoba! Ese es mi club favorito en la Argentina, en el que jugué", respondió.

Por último, la Joya elogió a Juan Román Riquelme: "Un jugador amado por los hinchas de Boca pero también por los de River, porque era un jugador increíble".