BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández cargó anoche contra quienes aumentan y dijo que buscarán determinar dónde se producen las subas, porque "parece el juego del ´Gran Bonete´, nadie me dice quién es" el que remarca.

"Le pedí al ministro de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) que vaya sobre los grandes productores de alimentos, porque esto parece el juego del ´Gran Bonete´, nadie me dice quién fue el que aumentó, pero tenemos que detectar dónde los precios se inflan, y ser inflexibles, no hay argumento real para que aumenten, seguiremos trabajando sobre el tema inflacionario", prometió, en el marco de la conferencia en la que anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 26 de abril próximo.

Además, prometió que el Estado continuará auxiliando a los sectores económicos más postergados, como las pymes, y defendió la prórroga de la cuarentena al sostener que "de un punto del PBI que se cae, se vuelve, pero no de una vida perdida".

Salió así al cruce de las advertencias que existen desde distintos sectores empresariales sobre la forma en que el aislamiento social obligatorio está perjudicando la actividad económica. "Que todos sepan que hay un Estado presente que los va a seguir auxiliando, de verdad, vamos a estar presentes, donde nos necesiten, con alimentos o recursos, vamos a seguir llegando", señaló.

Reconoció que en el gobierno están "preocupados por algunos sectores de la clase media, como los monotributistas de las categorías C y D, a los que se buscará brindar algún tipo de ayuda económica, luego de que ya se dispuso un auxilio para los de las categorías A y B".

Destacó que se modificó la ley de Abastecimiento para que se controle entre Nación, Provincias y Municipios cómo evolucionan los precios.

Dijo que "en este momento el problema mío no es el gasto público, es la salud de los argentinos, y vamos a seguir llegando para que a nadie le falte comida y todos puedan sobrellevar esta cuarentena de un modo que les complique menos la vida".