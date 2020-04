¿Qué es la "cuarentena administrada" que se aplicará en las provincias? Nacionales 11 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - A través de un decreto que se firmará hoy, el Poder Ejecutivo habilitará a que los gobernadores flexibilicen la cuarentena obligatoria en ciudades que no tengan contagiados de coronavirus, aunque primero deberán contar con una aprobación.

Según explicó el presidente Alberto Fernández, no se trata de una potestad que tendrán las provincias, sino que será una decisión del Gobierno nacional.

Para acceder a la posibilidad de una "cuarentena administrada", tal cual la definió el jefe de Estado, los mandatarios provinciales deberán presentar un protocolo ante la Nación, con un detalle de la zona, las actividades que piensan reactivar y la forma en que será implementado el aislamiento flexible.

Luego de ello, el Ejecutivo estudiará las propuestas junto al Gabinete y a expertos, antes de dar el consentimiento.

"Cada gobernador dirá cuál es el pueblo que hay que declarar cuarentena comunitaria, qué tipo de actividades cree que pueden llevarse a cabo y nosotros analizaremos con el ministro de Salud la viabilidad, y también se consultará a los epidemiólogos", explicó el mandatario en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

En este sentido, precisó: "Iremos viendo poco a poco dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Esto va a ocurrir a partir del decreto que firmaremos mañana".

La idea surgió en las charlas que mantuvo esta semana Fernández con los gobernadores, ya que existen zonas del país que no se vieron afectadas hasta el momento por la pandemia de COVID-19.