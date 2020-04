"Lo más probable es que haya tenido coronavirus" Deportes 11 de abril de 2020 Redacción Por Jorge Batista participó de un curso cadavérico en un hospital universitario de Shanghái en diciembre pasado y volvió al país con síntomas relacionados al COVID-19.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El médico de Boca Juniors, Jorge Batista, reconoció ayer que "probablemente" haya contraído coronavirus cuando en diciembre pasado visitó China y al regresar presentó síntomas que luego fueron compatibles con la enfermedad, al tiempo que acusó a las autoridades del país asiático de haber ocultado el origen.

Batista, que además suele realizar diversas operaciones a futbolistas argentinos, principalmente en rodillas, relacionó aquel "estado febril de 37,6, dolor de garganta como nunca y una reacción conjuntival en los ojos" con el "estrés y el jet lag".

"Venía pasado de revoluciones", recordó Batista a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram sobre el viaje del que retornó el 12 de diciembre, y luego del cual estuvo realizando su vida normal, por lo que pudo haber diseminado el virus en sus habituales sectores, incluido el club Boca Juniors.

En los comentarios de su publicación, sus seguidores le preguntaron si alguno de sus familiares tuvo síntomas posteriormente a lo que le ocurrió.

"Mi señora tuvo un leve resfrío y mis hijos seguramente lo habrán pasado asintomáticos. La verdad es que no lo sé", aclaró Batista.

"Como me la pasaba tomando Ibuprofeno para el dolor, pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba a la semana, decidí tomar 14 días de amoxicilina 875 miligramos cada 12 horas y me curé. Lo más probable es que haya tenido coronavirus!!! Asociando todo lo que pasó después!!!! Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad!!!!!!", cerró su relató.

De esa forma, vinculó sus dichos con la presunción que partió, especialmente desde Estados Unidos, sobre que el régimen chino ocultó el nacimiento del virus en la ciudad de Wuhan.