Profundizan los controles en las calles de la ciudad Policiales 11 de abril de 2020 Redacción Por SE MANTENDRAN EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO

El Municipio profundiza las tareas control del cumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estos operativos son llevados a cabo por el área Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana Rafaelina.

En la mañana de ayer, Protección Vial y Comunitaria, realizó operativos en distintos sectores de la ciudad, arrojando como resultado más de 600 vehículos controlados, de los cuales 210 presentaron permiso de trabajo relacionados a servicios esenciales, 130 se dirigían a supermercados, 110 a cajeros o banco, 85 se dirigían a la farmacia o a algún centro de salud, 45 poseían permiso comunales, 7 personas que prestan servicios a compañía de telecomunicaciones, entre otros.



CUIDARNOS

ENTRE TODOS

Desde la Municipalidad de Rafaela se apela a la responsabilidad de todos para cuidarnos, es por ello que todos tenemos la obligación de quedarnos en casa. Salvo aquellas personas que desarrollen labores contempladas como esenciales.

Se recuerda que es conveniente que solo un integrante de la familia salga a realizar compras esenciales en los comercios autorizados para ese fin, preferentemente a los negocios de cercanía, y la menor cantidad de veces posible para minimizar el riesgo de contagio.

Además, todos debemos tener claro la importancia que tiene lavarse las manos con agua y jabón de forma regular, estornudar en el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca, ventilar los ambientes, limpiar los objetos que se usan con frecuencia y no compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal.



ACCIONES

CONJUNTAS

Luego de la firma del decreto del intendente Luis Castellano, que dispuso la libre disponibilidad de empleados y empleadas municipales, varias personas que se encuentra trabajando en la Secretaría de Gobierno y Participación afectados a distintas funciones, comenzaron a prestar servicio en colaboración con los agentes de protección vial y comunitaria.

“Esto permite que haya más puestos fijos de control dentro de la ciudad que se suman a los puestos de control que tenemos en las rutas de acceso a la ciudad, tanta Ruta 34 como 70”, remarcó Amalia Galanti, secretaria de Gobierno y Participación.

“Los controles consisten en puestos fijos distribuidos en distintos lugares de la ciudad, principalmente las zonas más transitadas, donde los agentes detienen a las personas que se encuentra circulando, se le solicitan los datos, el motivo de la circulación y la exhibición de los permisos si correspondieran. A su vez, estos datos se vuelcan a una planilla para permitirnos llevar un registro, que nos permite analizar y procesarlos”, agregó.

“En el caso de encontrarse con una situación irregular donde la persona no pueda justificar el motivo de la circulación por las calles, los agentes están instruidos para dar dar aviso a las fuerzas de seguridad que son quienes tienen el poder de intervenir respecto a la persona y ordenar la retención o secuestro del vehículo”, finalizó la funcionaria.