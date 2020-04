Los bancos rechazaron 210 mil cheques por $ 15.700 millones Nacionales 11 de abril de 2020 Redacción Por Previendo estas dificultades, el BCRA habilitó a principios de abril la posibilidad de realizar una segunda presentación de los documentos rechazados, aunque fuese por falta de fondos, mientras dure la cuarentena.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Las entidades financieras rechazaron 210 mil cheques por unos $ 15.700 millones en la primera semana de abril, en medio del fuerte impacto de la cuarentena sobre la actividad económica. Así lo pudo saber ayer la agencia NA de fuentes del sistema financiero, lo cual refleja el enorme stress que está soportando la cadena de pagos, que algunos sectores empresariales ya ubican al borde de la ruptura.

Entre el 1 y el 8 de abril últimos se presentaron al cobro 1.480.000 cheques, de los cuales fueron rechazados el 14,2%, unos 210 mil. En volumen, se presentaron cheques por casi $ 136.000 millones, y se rechazaron documentos por el 11,5% del total (unos $ 15.700 millones).

El nivel de rechazo está muy por encima -cinco veces más- de la media que tenía el sistema financiero antes de la crisis, que rondaba el 2,5% mensual.

Para tener una idea de la magnitud de la crisis actual, durante la hecatombe económica y financiera del 2001, el porcentaje de cheques rechazados había rondado el 5,4%, un tercio de lo alcanzado en estos días. De todos modos, el nivel de cheques rebotados fue bajando con relación a marzo.

El 26 de marzo último -cuando se empezó a normalizar el clearing tras una semana de inactividad por la cuarentena- se habían rechazado el 16,7% de los cheques medidos por monto, y el 20,6% por unidades.

También se debe tener en cuenta que el impacto del aislamiento social obligatorio trastocó el funcionamiento de todo el sistema financiero, por lo que no todos los cheques fueron rechazados por "falta de fondos".

Así, de los 210 mil cheques rebotados entre el 1 y el 8 de abril, 180 mil (86%) fueron rechazados por no tener fondos en la cuenta, lo cual representa igual un nivel alto, según especialistas en finanzas consultados por NA.

El resto fue rebotado por "fuerza mayor", es decir imponderables no vinculados con la operatoria bancaria, que en casi todos los casos correspondieron a trastornos provocados por la cuarentena.

No obstante, el nivel de rechazos está muy debajo de lo denunciado por cámaras empresariales que enrolan a pymes, que venían advirtiendo sobre un volumen de rebotes de 25% en cantidad y 45% en montos.

Previendo estas dificultades, el BCRA habilitó a principios de abril la posibilidad de realizar una segunda presentación de los documentos rechazados, aunque fuese por falta de fondos, mientras dure la cuarentena.

Además, amplió de 30 a 60 días el plazo para cobrar un cheque desde la fecha indicada en el documento, con el fin de evitar que se venzan, al no poder retirarlos ni presentarlos por la inactividad obligatoria.

El sector empresarial viene advirtiendo que el cierre de bancos provoca un problema doble para la cadena de pagos: por un lado no se pueden realizar las cobranzas por ventanilla -una operatoria habitual que además alimenta la actividad de los denominados "motoqueros"-, y por el otro tampoco se pueden presentar los documentos al cobro.

Desde este lunes los bancos reabrirán sus puertas, pero sólo atenderán por caja a jubilados y pensionados, y se habilitarán puestos de atención comercial -trámites varios y gestión de créditos, por ejemplo- con turno previo que se debe solicitar por homebanking, con la intención de tratar de mantener a raya el riesgo de contagio de COVID-19.

El BCRA dispuso también que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por los cheques rechazados, que suelen ser altas.

Esa medida está dirigida, en especial, a otorgar ciertas facilidades a las pymes golpeadas por las complicaciones que genera el aislamiento dispuesto por el Gobierno.

La disposición es para los cheques rechazados por la causa denominada "Sin fondos suficientes disponibles en cuenta".

Esta última decisión no es aplicable a los cheques generados por medios electrónicos o "echeq", se aclaró.

Se trata de una "segunda oportunidad", destinada especialmente a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que puedan cumplir con sus obligaciones sin romper la cadena de pago.

Desde la autoridad monetaria se sugirió, además, que en caso de que un cheque se encuentre sin fondos, las partes intenten acordar una nueva fecha de depósito para agilizar la resolución del problema en el marco de esta crisis sin precedentes.

En el siguiente paso, el banco que informa la falta de fondos deberá dar la posibilidad al emisor del cheque de solicitar un segundo depósito en una nueva fecha, previa al vencimiento. El Central reabrió el clearing bancario el 26 de marzo último. Un día después, hubo más de 67 mil cheques rechazados por $ 5.600 millones.