Ya se puede completar el trámite para el ingreso de emergencia

BUENOS AIRES, 11 (NA). - A partir de las 00:00 de mañana, quienes resultaron beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán ingresar a la página web de la ANSeS para completar el trámite que permitirá acceder al pago de los 10 mil pesos, informó hoy ese organismo.

Así, las personas cuyo trámite haya sido aprobado tendrán que ingresar su Clave de la Seguridad Social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria, para que el cobro se efectivice.

Según lo dispuesto por la ANSeS, el cronograma para ingresar los datos será escalonado, según la terminación del número de DNI:

-- Sábado 11 de DNI terminados en 0 y 1.

-- Domingo 12, 2 y 3.

-- Lunes 13, en 4 y 5.

-- Martes 14, 6 y 7.

-- Miércoles 15, 8 y 9.

Aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, podrán elegirlos a partir del jueves 16, para lo cual también tendrán que ingresar a la web del organismo, que brindará una serie de instrucciones para concretar el trámite.

Quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados, de acuerdo con la información oficial.

La ANSeS anticipó, además, que en los próximos días se publicará el cronograma de pagos del IFE con todas las fechas y opciones de cobro.

El organismo abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.

El IFE -que en principio se abonará sólo este mes- está dirigido a monotributistas de las categorías más altas, trabajadores del sector informal y personal doméstico, entre otras actividades.

Es una de las medidas que implementó el Gobierno para contener el impacto económico de la cuarentena.