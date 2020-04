AFIP no compartirá con el Congreso la base de datos sobre grandes fortunas Nacionales 11 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Administración Federal de Impuestos (AFIP) aclaró ayer que no compartirá con el Congreso la base de datos que tiene sobre los patrimonios de los contribuyentes, en el marco del debate por un nuevo impuesto para las grandes fortunas.

Fuentes del organismo recaudador aclararon a la agencia NA que la base de datos es sólo de disposición de la AFIP con objetivos de control fiscal por lo que no será abierta al Poder Legislativo, donde se debate un tributo para los grandes patrimonios.

Las aclaraciones surgieron después de que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijera en radio: "El tema del impuesto va en paralelo, que se está discutiendo y lo está coordinando el diputado Carlos Heller. Bueno, nosotros también estamos trabajando con ellos porque es importante hacer un buen análisis de la información, ¿no?".

Marcó del Pont aclaró que "sería anticonstitucional" focalizar el nuevo impuesto solo en aquellos que exteriorizaron sus capitales en 2016 con la iniciativa impulsada por la entonces administración de Mauricio Macri, por lo que hay que apuntar a "todas las grandes fortunas y riquezas".

"Cualquier gravamen que se piense tiene que ser sobre la totalidad de las expresiones de gran riqueza y de fortuna de las empresas y las personas humanas", indicó la funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos.

Por otro lado, Marcó del Pont dijo que la AFIP está en el inicio de un proceso de investigación para detectar cuentas bancarias de argentinos en el exterior que no fueron declaradas ante el fisco local.

Entre diciembre y marzo, la AFIP encontró 2.600 millones de dólares en 950 cuentas radicadas fuera del país y que no fueron declaradas ante el fisco argentino.

"Es el primer resultado que nos sorprendió. Tuvieron (los funcionarios del macrismo) las bases hace un par de años y no se utilizaron", dijo Marco del Pont.

Según agregó la funcionaria, el Gobierno actual "busca una mayor progresividad en lo que es la política tributaria y de recaudación. Sobre todo en lo que es la salida de la crisis que ahora se ha profundizado".

"Dijimos: pongamos el ojo en lo que realmente refleja capacidad contributiva, que es el impuesto a los Bienes Personales.

Encontramos varias sorpresas, por ejemplo, que había sido subexplotada la base de datos de lo que fue el blanqueo de 2016. Y nos pusimos a trabajar en esos cruces", sostuvo.

Y, según indicó, apareció también más información a partir de un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que permite a la AFIP acceder a datos de cuentas en el extranjero.

"Obviamente recién estamos en etapa de investigación. Nuestro objetivo fundamental es que esos impuestos que se eludieron, que se evadieron, vuelvan al fisco. Básicamente, ver que surge de todos estos cruces que van a seguir", dijo Marcó del Pont.

Agregó que el desenlace que se busca a partir de todo esto es tener capacidad del Estado para cobrar los impuestos que no se cobraron anteriormente.

"Son caminos que van en paralelo con lo que se está discutiendo en el Congreso, que es un gravamen extraordinario a las grandes fortunas y para ser eficientes hay que tener una buena base de información para conocer la base imponible", añadió.

En ese sentido, Marcó del Pont sostuvo: "Tenemos que explotar al máximo todas las fuentes de información para poder llegar a captar estas grandes fortunas".