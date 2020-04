“El club se sostiene gracias al esfuerzo de los socios y un gran grupo de trabajo”

La cuarentena obligó a todos los clubes a tener que cerrar sus puertas y los rafaelinos se vieron obligados a cambiar rotundamente de hábitos y practicar, entre otras cosas, deporte en sus casas. En medio de esta compleja y alarmante situación quedaron los clubes de barrio.

La cancha de fútbol, la de básquet o vóley, la pista de patinaje y el espacio para realizar gimnasia, el gimnasio, el buffet, el salón de usos múltiples. Los clubes de barrio son mucho más que sus instalaciones. Ocupan un lugar decisivo en la organización cotidiana de las familias, en los espacios de recreación ‘más a mano para el día a día’, en las relaciones entre vecinos, en la contención de niñas y niños, de adolescentes también. Para unos cuantos, su primer contacto con las actividades físicas, sea fútbol, básquet, patín, artes marciales o gimnasia artística. Para otros, la excusa perfecta para pasar un rato con amigos, jugando a las bochas o a las cartas.

En este tiempo de COVID-19 y aislamiento social, preventivo y obligatorio, los clubes de nuestra ciudad siguen con sus puertas cerradas. Algunos más grandes que otros, con más o menos socios, hoy también sufren el impacto colateral de esta pandemia.

“Lamentablemente nos toca vivir un hecho histórico muy desagradable, las condiciones socioeconómicas se verán muy deterioradas y tendremos que adaptarnos a nuevas realidades”, le comentó a La Opinión Hugo Sanmartino, Prosecretario de Peñarol.

El club de barrio Villa Rosas, al igual que el resto de las instituciones de la Rafaela, mantiene sus puertas cerradas, “desde el inicio de la cuarentena, en donde adherimos a la emergencia sanitaria Nacional y recomendamos a todos los deportistas y colaboradores que se queden en casa”, apuntó el directivo.



-¿Cómo vienen llevando la parte económica?



-Pagamos todos los compromisos asumidos hasta el mes de marzo pero va a resultar imposible seguir cumpliendo a futuro en las condiciones actuales en las que nos encontramos.



-Clubes como Peñarol cumplen una función social muy grande y fundamental, principalmente para la gente del barrio. ¿Cuánto tiempo más se puede estar con el club cerrado?



-Sin dudas, los clubes de barrio cumplen una función social enorme. Nosotros tenemos como objetivo reforzar los valores de respeto, compañerismo, amistad, honestidad y sentido de pertenencia. Lamentablemente no podemos determinar el tiempo en el cual se restablezcan las actividades.



-Lo que habitualmente se realizaba en cada club para recaudar fondos, sea peñas, polladas, etc. también están suspendidas. Es fundamental el apoyo de los socios, aunque también es real las complicaciones económicas que tiene cada uno.



-Si, el club se sostiene gracias al esfuerzo de los socios y un gran grupo de trabajo. Las peñas, polladas y otros eventos que se realizan periódicamente hacen que el club pueda brindar las condiciones necesarias para las prácticas de los deportes y mantención de las instalaciones. Esperemos que esta situación, inesperada por todos, pase pronto y todo vuelva a ser como antes.



-¿Con cuántos deportistas habían arrancado el año?



-Asisten aproximadamente unos 500 deportistas. La principal actividad es el futbol pero también se cuenta con básquet, running y este año se había comenzado con educación física infantil para chicos y chicas de 5 y 6 años.



-Y para todos, principalmente para los planteles de fútbol y básquet, rutina en casa…



-Los deportistas, dentro de sus posibilidades, deben hacer rutinas físicas en sus hogares. Sabemos que las condiciones no son las ideales y seguramente se tendrá que volver a trabajar físicamente cuando las condiciones lo permitan.



-¿Han recibido alguna información sobre posibles subsidios o ayudas económicas?



-Aún no pero estamos seguros que desde la municipalidad y la gobernación van a hacer todo lo posible para que los clubes de Rafaela y la región no se caigan y puedan seguir brindando la contención de la cuál hablábamos anteriormente.



-Los torneos liguistas deberán ser reformulados, ¿hablaron algo en comisión directiva? ¿tienen alguna postura al respecto?



-No tenemos certeza de la fecha de retorno del futbol de liga, seguramente seremos convocados para que entre todos busquemos un consenso para determinar el tipo de torneo más conveniente para todos los clubes. En estos momentos lo más importante es la salud de todos los rafaelinos y desde nuestro lugar seguiremos trabajando para el desarrollo del deporte.