Generosidad para enfrentar la pandemia

Por su parte, el doctor Roberto Vitaloni comentó: “Se hizo mucho, lo importante de todo esto es la generosidad y cómo se predispone la gente para enfrentar la pandemia. Este era el último eslabón que necesitábamos, después de los efectores de salud para la contención de la gente que lo necesite”. De esta forma, “le estamos dando tranquilidad a la población y ojalá no tengamos que usarlos, pero que si lo necesitamos se van a tomar las medidas necesarias. Más allá de esto, le recordamos a la gente que se siga lavando las manos, que se proteja, que cumpla con la cuarentena. Esta es una realidad que no ha cesado sino que nos va a llevar varios meses. La única vacuna posible es quedarse en casa”.

El funcionario explicó que los centros de aislamiento “son para cualquiera que necesite utilizarlos, no pensemos en determinadas personas. En el caso de que sea confirmada la patología, necesitamos un aislamiento, cuidado y fundamentalmente, necesitamos cuidar a quienes rodean a esa persona que está enferma”. “Las puertas de los centros están abiertas para todas las personas que no puedan tener una capacidad de contención en su ámbito diario. Acá no hay distinción de nivel social. Si es necesario para su salud, las puertas van a estar abiertas”, finalizó.