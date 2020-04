Andrés "Chapu" Nocioni colaborará con la CABB Deportes 11 de abril de 2020 Redacción Por BASQUET

El ex integrante de la Selección argentina masculina de básquetbol Andrés Nocioni aseguró que se encuentra a disposición "para colaborar" con la nueva conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), aunque "no coincida con esta dirigencia".

"Creo que no hacía falta un cambio porque Susbielles había saneado una Confederación en quiebra y marcó un camino. Ya había un método, una filosofía", manifestó Nocioni al medio santafesino Cadena 3.

El "Chapu", Emmanuel Ginóbili y el entrenador Sergio Hernández, entre otros, se expresaron a favor del anterior presidente, Federico Susbielles, quien no logró renovar su mandato, por lo que Federico Borro se encuentra al frente de la nueva dirigencia.

"Sin embargo, aunque no coincida con esta nueva dirigencia, eso no tiene que significar un obstáculo, así que si puedo ayudar, lo haré", afirmó.

En tanto, consideró: "Seguramente con esta nueva conducción no se van a generar problemas entre los entrenadores y los jugadores con los dirigentes, porque hoy en la Confederación está todo normal".